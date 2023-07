Quatro produtores no Douro distinguidos no Top 50 dos prémios World’s Best Vineyards

As quintas do Crasto, do Noval e do Seixo, no Douro, e as caves de vinho do Porto da Graham’s, na Invicta, são os quatro projectos portugueses que surgem no Top 50 dos prémios World’s Best Vineyards.

Já é conhecida a lista dos World’s Best Vineyards de 2023 e no Top 50 dos prémios atribuídos pelo grupo de comunicação social William Reed estão quatro projectos portugueses, todos no Douro ou relacionados com a região: as quintas do Crasto (em 15.º lugar), do Noval (16.º) e do Seixo (42.º) e, na zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia, as caves de vinho do Porto da Graham's (40.º).

Sobre a Quinta do Crasto, em Sabrosa, a equipa da World's Best Vineyards (Melhores Vinhedos do Mundo) sublinha a filosofia de Leonor e Jorge Roquette e de toda a equipa do Crasto: "respeitar o equilíbrio natural". O júri que votou nos 50 melhores "vinhedos", mas na verdade classifica projectos de enoturismo como um todo, e em todo o mundo, destaca a prática de "uma viticultura que preserva a identidade das vinhas" (algumas centenárias e muito "especiais" como a Vinha Maria Teresa), que "expressa o seu sentido de lugar e protege a biodiversidade do magnífico vale" do rio Douro.

A publicação fala ainda da associação, nos últimos 20 anos, dos Roquette aos Cazes, uma das grandes famílias do vinho de Bordéus, em França — e cujo patriarca, Jean-Michel Cazes (1935-2023), faleceu no passado mês de Junho —, para a produção (apenas nos melhores anos) do Xisto, um DOC Douro "premium".

Na Quinta do Noval, destaque para a sua "dedicação" no cuidado com aquelas "vinhas de terroir" no Vale de Mendiz, Pinhão. "Numa cápsula, o Douro, na localização e no espírito", escreve o site sobre a Quinta do Noval, elogiando o "trabalho árduo" do produtor que "planta em cada parcela a casta mais apropriada". Para além da Touriga Nacional, da Touriga Franca e da Tinta Roriz, a equipa da World's Best Vineyards destacam as variedades nativas Tinto Cão e Sousão.

Em 40.º lugar, e uma estreia absoluta na lista dos World's Best Vineyards, surgem as caves de vinho do Porto e o centro de visitas da Graham's (Symington Family Estates), aberto há dez anos, em Vila Nova de Gaia, e que oferece "uma introdução inesquecível que deixa os visitantes derretidos de amores por esse destino mágico" chamado Douro, ainda antes de subir o rio até à região vinhateira.

Em comunicado, a Symington destaca o facto de, apesar de a Graham's apenas agora se estrear nos World's Best Vineyards, anunciados na última semana na Rioja, a empresa já estar na mira deste ranking desde 2019. " Quinta do Bomfim — propriedade da Symington há cinco gerações, localizada no Pinhão — já tinha feito parte do Top 50 World’s Best Vineyards em 2019, 2021 e em 2022. O destaque das caves Graham’s na edição de 2023 assinala, assim, a quarta distinção atribuída a um espaço da família Symington pelo júri do ranking World’s Best Vineyards, que elege, anualmente, os locais vínicos mais interessantes para visitar, provar vinhos e ficar a conhecer mais sobre o seu processo de produção", pode ler-se na nota de imprensa enviada aos jornalistas.

Finalmente, em 42.º lugar aparece a Quinta do Seixo, "a jóia da coroa" da Sandeman (Sogrape) e uma "propriedade histórica que leva tecnologia de ponta à região histórica" do Douro, com um reconhecido programa de enoturismo, focado na história da região e do vinho do Porto mas que tem a preocupação de abordar também "a fabulosa biodiversidade do fascinante vale" do Douro — o Percurso da Biodiversidade da Quinta do Seixo foi criado precisamente há um ano.