Cinco programas para pôr o vinho na agenda de Julho

Vinhos e petiscos no Mercado do Bolhão

A Vinhos a Descobrir leva ao renovado Mercado do Bolhão, na baixa do Porto, 20 pequenos produtores portugueses, que terão os seus vinhos à prova na galeria do edifício de 1914. Haverá "também espaços gourmet, com produtos regionais e petiscos tradicionais, incluindo presunto de cura 24 meses, cachorros, preguinhos, empadas deliciosas, petiscos com conservas portuguesas, docinhos", entre outras iguarias, refere a organização em comunicado.

Entre os produtores presentes estarão empresas do Douro (DOC Douro e vinho do Porto), dos Vinhos Verdes, da Bairrada, de Trás-os-Montes, do Dão e de Lisboa. Entre outros, terão "vinhos biológicos e também vinhos sustentáveis, bem como vinhos atlânticos (envelhecidos no mar)", detalhou ao Terroir a organização, referindo-se ao vinho que o produtor Brejinho da Costa estagiou no fundo do mar, ao largo da ilha do Pessegueiro e junto ao Porto de Sines.

Devolvido à cidade em Setembro último depois de mais de quatro anos de obras de reabilitação, o histórico mercado recebe este evento nos dias 21 e 22 de Julho, das 11h às 20h, com entrada livre.

Pôr-do-sol do Yeatman regressa a 27 de Julho

Já há data para a primeira Sunset Wine Party de 2023 no The Yeatman: 27 de Julho. As festas que marcam o Verão do Porto, pelo menos para aqueles que gostam de vinho, abrem as portas do hotel vínico e dos seus terraços, para um pôr-do-sol descontraído, com DJ a pôr música e, é esse o enfoque, onde há vinhos de mais de 30 produtores nacionais (parceiros vínicos do hotel) e petiscos e pratos quentes com assinatura do chef Ricardo Costa (e não só).

No menu, há mariscos da nossa costa, a já habitual selecção de queijos e enchidos, várias ceviches e saladas, pastéis de bacalhau e chamuças, preguinhos, cachorrinhos da Cervejaria Gazela (Porto) e sandes de leitão do Restaurante Vidal (Bairrada). E, ao gosto internacional, também se servirá sushi, pizas, paella, tacos mexicanos e caril, tudo preparado no momento pela equipa do hotel. Nos doces há de tudo um pouco, dos gelados artesanais às veranis bolas de Berlim.

Para além de poder provar vinhos de um conjunto de produtores cuidadosamente seleccionados pelo hotel, que tem como directora de vinhos a sommelière Elisabete Fernandes, nestes sunsets costumam estar os próprios produtores e enólogos, pelo que a oportunidade é também de conhecer as histórias por detrás desses projectos e dos seus vinhos.

As Sunset Wine Parties do The Yeatman começam às 19h e estendem-se até à meia-noite. Custam 130 euros por pessoa e ingressos comprados em grupo (a partir de oito pessoas) ficam mais em conta: 110 euros por pessoa. Neste momento, informa a organização, "há um preço especial early bird para as primeiras reservas, de 110 euros por pessoa", comprando ou não em grupo. As reservas para este ou para os próximos sunsets (a 24 de Agosto e 14 de Setembro) devem ser feitas através do site do The Yeatman.

Wine bar com vista para o Planalto de Alijó

O produtor duriense Quanta Terra, que tem numa antiga destilaria da Casa do Douro em Favaios o centro do seu projecto de enoturismo abriu, este Verão, um wine bar com vista sobre o Planalto de Alijó e onde serve os seus vinhos de referência. Para além de apreciar um copo de Pouca Terra, do Terra a Terra Reserva, do premiado Phenomena ou do Golden Edition, os visitantes poderão petiscar iguarias regionais e ouvir música ao vivo.

A Adega Quanta Terra foi eleita o destino turístico do vinho 2023. O seu novo bar funciona de quarta-feira a domingo, das 12h às 20h. O vinho a copo custa entre os 3 e os 17 euros, dependendo da referência, e os petiscos começam nos 3 euros — caso dos frutos secos e da famosa bola de carne de Favaios; já a tábua de queijos e enchidos custa 20 euros.

Criar o próprio vinho, em Estremoz

Na Adega Vila Santa, no coração do Alentejo, a João Portugal Ramos promove o programa de enoturismo "Wine Crafters — Crie o seu próprio vinho" de segunda-feira a sábado. É uma forma descontraída de ficar a saber mais sobre a produção de vinho, a arte do blend, as castas mais características daquela região demarcada (e da sub-região de Borba) e até mesmo sobre o pioneiro Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, que este produtor já integra.

A experiência da Adega Vila Santa, construída em 1997, ano de lançamento do primeiro Marquês de Borba Reserva, "começa com um passeio pelas vinhas e com uma visita à adega e às caves", onde existem "oito lagares de mármore de Estremoz, ainda tingidos pela última pisa", explica o produtor em nota de imprensa. E só depois é que os visitantes metem a mão ao vinho, para fazer o seu próprio lote. O programa inclui a degustação de queijo de ovelha e pão da região e de um azeite premium do mesmo produtor e custa 50 euros por pessoa (com número mínimo de duas pessoas por marcação).

Provas de vinhos no "estrelado" AL SUD Palmares

Para este Verão, o resort algarvio Palmares Ocean Living & Golf preparou um programa especial que inclui provas de vinhos e noites de fado. No seu restaurante de fine dining, e com uma estrela Michelin, o AL SUD Palmares, há provas de vinhos aos domingos e segundas-feiras à tarde, com vista para a ria de Alvor e para a baía de Lagos. As noites de fado são às sextas-feiras e o restaurante tem, de resto, menu novo (dez momentos, por 160 euros; mais 95 com complemento de vinhos).

As provas custam entre os 60 e os 120 euros por pessoa, conforma sejam de vinhos varietais portugueses ou de vinhos produzidos com castas únicas de entre as nossas variedades autóctones. As reservas devem ser feitas através do email restaurantealsud@palmaresresort.com.