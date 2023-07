A persistente febre das trotinetas

Há “febres” que são como as calças à boca-de-sino: a gente dá por elas e já cá estão outra vez. Em Setembro de 2000 — com o país de olhos postos numa casa cheia de câmaras de televisão onde 14 pessoas lutavam por 20 mil contos — as ruas do país eram ‘invadidas’ pela “moda mais moda” do Verão. Pais existiram que chegaram a dar uns “inflacionados” 60 contos – sim, 300 euros! – por um brinquedo de alumínio assente em duas rodas de borracha “que não aguentavam mais de oito meses” a usar todos os dias. Mas como era um “monopólio das crianças”, talvez a brincadeira perdesse a graça com o tempo e o desgaste mal tinha tempo para acontecer. As crianças lá cresceram e fizeram da brincadeira um transporte que vive hoje entre duas trincheiras cerradas: amado por uns e odiado por tantos outros.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt