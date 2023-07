Chega e IL levam a Marcelo preocupação sobre comissão de inquérito à TAP

Com o próximo Conselho de Estado na mira, que deverá realizar-se nesta sexta-feira, o dossier quente da TAP foi uma das preocupações levadas pelos líderes do Chega e pela Iniciativa Liberal ao Presidente da República no âmbito dos contactos regulares de Marcelo Rebelo de Sousa com as forças políticas representadas no Parlamento.

O líder do Chega considerou estar em causa “o estado da democracia ou a falta dela” em todo o “processo da comissão parlamentar de inquérito à TAP”, defendendo que a situação deveria ser discutida no próximo Conselho de Estado.

André Ventura criticou a “vergonhosa actuação do PS” na elaboração do relatório da comissão de inquérito à TAP e considerou que, ao “ilibar o Governo” mesmo quando os ministros assumem "responsabilidade pessoal", mostrou “um tipo de atitude, que é de desprezo pela democracia parlamentar”.

Sem adiantar a posição assumida pelo Presidente durante a reunião, Ventura referiu que Marcelo não deixará de notar a mesma preocupação “no seu tempo e no seu modo”.

Depois da Iniciativa Liberal, André Ventura foi o segundo partido a ser recebido esta tarde pelo Presidente. Ao sair da audiência, o líder do Chega apercebeu-se de que se iria cruzar com o presidente do PSD, Luís Montenegro, colocando-se em posição para falar aos jornalistas na sala das bicas sem aceitar a sugestão das assessorias de Belém para esperar numa outra sala. Por seu turno, o líder social-democrata foi avisado de que teria de passar atrás de Ventura, e em frente às câmaras de televisão, e voltou para trás (assim como a restante delegação do partido), tendo esperado no carro até Ventura sair do edifício do Palácio de Belém.

Antes, o líder da IL também assumiu que o dossier da TAP foi “obviamente abordado” na audiência, salientando a “divergência evidente entre o relatório que o grupo parlamentar do PS aprovou e o que foi vivido pela comissão de inquérito à TAP”. Rui Rocha mostrou também preocupação com a operação de privatização da companhia. Sem revelar o teor da conversa com Marcelo, o líder da IL disse ter conseguido “perceber a preocupação do Presidente” sobre a TAP.

Rui Rocha disse ainda ter dado nota da preocupação do partido sobre a situação do país, salientando que houve uma evolução. “Se há um ano falávamos da estagnação do país, hoje falamos de degradação do poder de compra, das instituições e dos serviços públicos”, afirmou, reiterando aquela que tem sido a posição do partido: “Este Governo já não tem condições para reverter a situação do país.”

Os dois líderes partidários convergiram na ideia de que o Governo já não tem condições para continuar em funções. André Ventura aproveitou para voltar a anunciar a apresentação de uma moção de censura ao executivo no início da próxima sessão legislativa em Setembro.