O péssimo hábito de desconversar

O debate público em Portugal é frequentemente caracterizado por uma certa tendência para a tergiversação. O verbo tergiversar é mais complexo do que o mais comum desconversar. É também mais difícil de pronunciar, daí a opção pelo segundo para título deste artigo em vez do primeiro. Mas, segundo o dicionário Priberam, há na tergiversação as evasivas, rodeios e subterfúgios que não encontramos na definição do verbo desconversar que, por sua vez, está sobretudo associado ao simples gracejo ou à mudança de assunto por mera conveniência. Vem isto a propósito das últimas polémicas do momento – muito abundantes nos últimos tempos, sem que isso pareça incomodar especialmente a chefia do Governo – e que realçam os vícios que vamos encontrando na política portuguesa.

