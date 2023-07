Habitação, um direito inalienável

O país vive uma verdadeira situação de emergência social. As pessoas vivem cada vez pior, a maior fatia do salário vai para a prestação da casa, e muita gente está em risco de perder as suas casas. A inflação na UE afecta com maior acuidade as famílias mais pobres e aumenta a pobreza. Portugal é um dos países em que a população mais sofre com a política de juros do BCE e onde a banca apresenta lucros desmesurados, e mais ganha com esses aumentos dos juros. O Governo, sempre obediente e subserviente aos grandes interesses, e muito em particular à banca, mantém-se passivo. A banca manda e o Governo obedece. O actual Governo tarda em agir e contrariar essas políticas nefastas, que têm sérios e graves reflexos nas prestações da casa e na economia nacional, gerando tremendas dificuldades às famílias e às empresas. O caminho de submissão aos ditames do BCE não pode continuar. É tempo de inverter esta política ruinosa e arrepiar novo caminho, evitando males maiores.

José Fernandes, Rio Tinto

Caça à multa em Lisboa

Os radares de limitação de velocidade em estradas do tipo via rápida em Lisboa são, no mínimo, questionáveis (ex: Avenida Calouste Gulbenkian, que até tem separadores centrais de betão), quando vemos carros acelerar muito acima dos 50 km/h nas ruas da cidade, em zonas com peões, semáforos e cruzamentos que não possuem esse tipo de fiscalização (ex: Rua D. João V, cruzamento com a Rua Silva Carvalho). Essa disparidade levanta muitas dúvidas sobre a eficácia desses radares na prevenção de acidentes. Em vez de promoverem a segurança, eles parecem funcionar apenas como uma verdadeira “caça à multa”. É fundamental que as autoridades considerem a instalação de radares em áreas urbanas, onde a interacção entre veículos, peões e até outros veículos é muito maior. A prevenção de acidentes deve ser o objectivo principal, e não a arrecadação de multas. Uma abordagem equilibrada e mais abrangente é necessária para garantir a segurança viária como um todo dentro da nossa cidade.

António Coelho, Lisboa

A coragem de Rio

Rui Rio foi bastante corajoso em entrevista sexta-feira, à noite, na SIC. Mostrou que quem não deve não teme. Estas buscas feitas, a torto e a direito, a casa deste ou à sede ou escritório daquele, em procura de alguma coisa que fica, quantas vezes (?), no limbo de uma alegada conotação de corrupção, deixando figuras públicas sob forte suspeita e constituindo, até prova em contrário, um atentado à sua dignidade, não são recomendáveis para uma boa saúde da democracia. E conviria até saber o que move e qual o grau de sustentação de denúncias que geram tamanhos constrangimentos. A verdade é que a nossa democracia, através de agentes seus, vive devassada na praça pública, e como que está a ser adoptado um princípio de julgamentos do tipo poder popular, multiplicado por meses a fio, em que a condenação raramente surge, mas em que a figura a abater não mais consegue ter uma vida pessoal e pública como dantes. É preocupante e a justiça deveria ser a primeira a reflectir sobre essas consequências, de modo a só agir quando de facto houvesse provas bastantes e não quando fosse estranhamente “oportuno”... É fácil acusar, mais difícil é de provar. E neste ponto, sim, continua a haver muita “zona cinzenta”...

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

José Mattoso no PÚBLICO

Na notícia do falecimento de José Mattoso, o PÚBLICO apresentou três testemunhos. Por ter mais caracteres que os outros, o texto de Diogo Ramada Curto teve maior destaque. Um texto infeliz, que contém imprecisões (L’Abbaye de Pendorada…, 1962, foi dissertação de licenciatura; a tese de doutoramento foi Le Monachisme Ibérique et Cluny…, Louvain, 1968), valorizações subjectivas de quem não compreendeu o alcance seminal da obra Identificação de Um País, tentativas de “ajustes de contas” (embora declarando que “este não é o momento para evocar os sempre tão desinteressantes conflitos académicos”). Parece-me particularmente infeliz a insinuação de que a atribuição do Prémio Pessoa foi “na sequência de uma ou duas entrevistas que deu”, quando ele foi, na realidade, a consagração de uma obra ímpar para a compreensão de Portugal. Os juízos de valor utilizados são, no mínimo, de mau gosto. E o momento escolhido, sumamente infeliz.

Mário Barroca, Matosinhos