Hóquei em patins: Portugal entra a ganhar no Euro 2023

Selecção nacional venceu a Itália por 7-4, no jogo de arranque do Grupo A, que contou com três golos no último minuto.

A selecção portuguesa de hóquei em patins iniciou com um triunfo a participação no Campeonato da Europa de 2023. Na Catalunha, Portugal impôs-se à Itália no primeiro jogo do Grupo A, por 7-4, e passa a somar três pontos antes de defrontar a anfitriã Espanha, na terça-feira.

Em Sant Sadurní d'Anoia, Portugal entrou a alta rotação, colocando-se rapidamente em vantagem, com uma stickada à meia-volta de Henrique Magalhães, que surpreendeu o guarda-redes italiano, claramente mal batido.

A dominar em absoluto, a selecção nacional (eficaz na finalização) ampliou a vantagem depois de uma jogada atrás da baliza, concluída por Gonçalo Alves, que viria a bisar na marcação de um penálti, depois de o guardião italiano ter jogado a bola sem stick.

A perder por 3-0 a meio do primeiro tempo, a Itália forçou um pouco mais na frente e, depois de duas boas defesas de Pedro Henriques, reduziu, graças a uma picadinha de Giulio Coco. E o ex-jogador do FC Porto voltaria a marcar minutos depois, num remate cruzado que relançou o resultado.

O 3-2 ao intervalo conferia interesse acrescido à partida e Portugal voltou a superiorizar-se no reatamento. Mostrando solidez nas acções defensivas, tinha Rafa em bom plano no ataque, mas o quarto golo chegou numa stickada cruzada de João Souto, a cerca de nove minutos do final.

O jogador do Sporting teve posteriormente uma ocasião de ouro para voltar a marcar, mas seria Davide Gavioli a aproveitar um contra-ataque para, isolado em frente ao guarda-redes, repor a desvantagem num único golo. Faltavam três minutos para o final e Portugal tentava gerir com bola, obrigando o adversário a desgastar-se.

A esticar cada vez mais o jogo para forçar o aparecimento de espaço entre sectores, Portugal deu nova machadada no encontro com uma stickada potente de meia distância, uma imagem de marca de Gonçalo Alves, que assim completou um hat-trick.

Mas no hóquei em patins um minuto ainda dá para uma enorme descarga de adrenalina e, na Catalunha, foi tempo suficiente para mais... três golos. Malagoli reduziu após grande jogada de Coco, Hélder Nunes marcou após assistência de Henrique Magalhães e Gonçalo Alves ainda chegou ao póquer, com uma picadinha falhada que transformou no sétimo e último golo nacional.