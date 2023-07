Morreu o dirigente do PS Luís Patrão

Luís Patrão foi chefe de gabinete dos primeiros-ministros António Guterres e de José Sócrates. Na direcção de António Costa, foi o responsável pela gestão financeira e pôs as contas no positivo.

Morreu, aos 68 anos, o dirigente do PS Luís Patrão, que integrava o secretariado nacional e a comissão permanente do partido e era o responsável pela administração e gestão financeira dos socialistas.

Nascido a 8 de Dezembro de 1954 e licenciado em Direito, Luís Patrão foi chefe de gabinete de dois primeiros-ministros socialistas. Primeiro, com António Guterres e, depois, com José Sócrates.

No segundo governo de António Guterres, Luís Patrão foi secretário de Estado da Administração Interna.

Foi também presidente do Turismo de Portugal e membro do conselho de supervisão da TAP.

Em 2014, com a subida de António Costa à liderança do PS, Luís Patrão passa a ser o responsável por recuperar e estabilizar a situação financeira do partido. Missão que cumpriu. Logo em 2016 as contas tiveram saldo positivo.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, lamentou a morte de Luís Patrão, dirigindo condolências à família e ao partido. "Pessoalmente, perco um bom amigo", escreveu na rede social Twitter.

O PS manifestou um "sentimento de perda e desolação" pela morte de Luís Patrão. Numa mensagem na conta oficial do partido na rede social Twitter, acompanhada de uma fotografia de Luís Patrão, o PS escreve que "foi com profunda consternação e grande tristeza" que recebeu a notícia da morte do "destacado e histórico dirigente" do partido.

"Tendo um notável percurso profissional, cívico e político, no Partido Socialista, na Juventude Socialista e em diversas áreas da sociedade, é com sentimento de perda e desolação que o Partido Socialista endereça aos seus familiares e amigos as suas mais profundas condolências, compartilhando a sua dor neste momento difícil", lê-se no texto.

O presidente do PS, Carlos César, lembrou o seu amigo, desde a década 1970, afirmando que “o seu desaparecimento é uma grande perda e uma enorme tristeza”. Luís Patrão é uma “referência actual de inteligência, argúcia, serenidade e bom senso, que tantas vezes tanto falta na política e na gestão pública”, escreveu César na sua conta no Facebook.

O secretário-geral adjunto do PS, João Torres, expressou também no Twitter o seu pesar. "Com o falecimento de Luís Patrão, os socialistas estão de luto. Foi com muita dor e consternação que tivemos conhecimento desta notícia. Sentiremos a falta da sua acção, da sua experiência e da sua opinião sempre qualificada. Perdemos um grande amigo e um grande camarada", escreveu João Torres.