Prefiguração de mundos

Durante os anos de liceu fui ativa no movimento associativo, concorrendo por várias vezes em listas à direção da associação de estudantes. Não me revendo nas juventudes partidárias existentes, participava em listas independentes, de pendor anarquista, com uma vasta agenda libertária, em que constavam causas pouco ou nada queridas das restantes listas, como o desaparecimento dos golfinhos do rio Tejo; os direitos gay (a sigla LGBT ainda não existia) e a legalização da cannabis.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt