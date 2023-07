Uma reforma fundamental

António Barreto põe o dedo na ferida quando diz que a função do deputado é a de votar o que o seu grupo entende ("Licença para matar", 08.07.2023). Dito de outra forma, os nossos deputados são a voz do dono, ou seja, das suas direcções partidárias. Os nossos deputados nada mandam e nada dizem que não seja o encomendado pelas respectivas direcções partidárias. São as direcções partidárias que "elegem" os deputados quando os escolhem, e não o cidadão-eleitor, que se limita a dar o seu voto ao partido com que melhor se identifica, não existindo no nosso sistema eleitoral qualquer relação eleitor-deputado. Assim, é perfeitamente natural que a lealdade e a fidelidade dos deputados estejam para com quem os escolheu, i.e., as direcções partidárias, e não para com quem os elegeu, i.e., os cidadãos-eleitores.

Por vezes, interrogo-me: porquê uma AR com tantos deputados, quando bastava a cada partido estar nela representado por um número diminuto de deputados, poupando assim o Estado muitos milhares de euros em remunerações? Por muito que se apregoe que vivemos numa democracia, a verdade é que enquanto os deputados não puderem ser eleitos directamente pelos cidadãos em círculos uninominais e, assim, se sentirem directamente responsabilizados por quem os elegeu, i.e., os cidadãos-eleitores, e não por quem os escolheu, i.e., as direcções partidárias, não passaremos de ser uma pseudodemocracia. Infelizmente, nenhum partido político está interessado numa reforma do sistema eleitoral nesse sentido, visto isso significar uma perda de poder para os partidos/direcções partidárias.

Ronald Silley, Canadá

Liberdade

O tema "liberdade" tem sido motivo para crónicas do excelente economista Ricardo Paes Mamede. Sem liberdade estamos "presos" à incapacidade de pensar e julgar o que achamos sobre a nossa vida e das dos que nos rodeiam. A liberdade é vista por cada um de nós segundo os nossos interesses individuais e colectivos, a nossa formação moral, religiosa, política, profissional, etc. De entre todos estes interesses, a nossa sobrevivência está em primeiro lugar. Ora, a nossa sobrevivência depende de factores económicos individuais e colectivos. É neste âmbito que a liberdade é fundamental. Dentro dos interesses colectivos há os que trabalham por conta de outrem e os que são proprietários dos meios de produção. Os detentores dos meios de produção contratam trabalhadores para, através do seu labor, extrair os rendimentos necessários ao aumento da sua riqueza. Nesta situação, dificilmente a liberdade dos detentores dos meios de produção e dos trabalhadores ao seu serviço pode ser igual.

Hoje, os trabalhadores, em geral, firmam um contrato de trabalho com o proprietário dos meios de produção, ou seja, com o capitalista, numa situação de aparente igualdade. Mas será assim? Julgo que a dependência económica do trabalhador em relação ao dono dos meios de produção é sempre de submissão, porque o trabalhador está dependente do rendimento do seu trabalho para sobreviver, enquanto o dono dos meios de produção terá sempre um outro trabalhador a precisar de sobreviver e a submeter-se às suas condições. A liberdade é um direito fundamental, mas será igual para todos?

Mário Pires Miguel, Reboleira

A AR Tours volta a atacar

Noticia o PÚBLICO na edição de 14 de Julho (Vive la France!) que a agência de viagens do Parlamento decidiu organizar para Setembro mais uma passeata fúnebre até São Vicente de Fora, tendo desta vez como vítima o Sr. José Maria de Eça de Queirós, por sinal o mais distinto cronista dessa casta que se move nos corredores de São Bento, onde cujos membros dizem ao país que nos representam.

Sujeito meu conhecido, certamente leitor assíduo do "homenageado" (as aspas aqui são da maior importância), chama ao local destinado ao eterno repouso dos filhos ilustres da Pátria o Pantagruel, pois sendo local de repastos para ainda semoventes, panteão lhe parece título escasso. E como as palavras são ideias em forma gráfica e tudo, afinal, é como as cerejas, ao saber-se que vão a depositar num restaurante os restos mortais de quem deste mundo partiu por via de um mal do sistema gástrico vem-nos à lembrança a ideia peregrina de se ter dado a um aeroporto o nome de uma vítima de acidente aéreo...

Portugal continua, pois, no seu melhor e os dilectos "representantes do povo" (não esquecer as aspas!) continuam lá, não direi no seu lugar, mas certamente onde Eça de Queirós tão claramente os viu.

Sérgio Tovar de Carvalho, Lourinhã