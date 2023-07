O inexplicável silêncio da Procuradoria-Geral da República

Há muitas interrogações que fazem com que o caso do financiamento do grupo parlamentar do PSD não seja um caso qualquer, até porque o objecto de investigação não é um sujeito qualquer.

Desde quarta-feira que a actuação do Ministério Público (MP) e da Procuradoria-Geral da República está sob ataque. A forma como actuaram na investigação das verbas do grupo parlamentar do PSD colocou boa parte da classe política a questionar o caminho que segue a Justiça em Portugal, no que pode ser visto como um movimento de autodefesa, mas que, ponderados os contornos do caso, tem motivos mais do que suficientes a justificar muitas das questões levantadas.