As carruagens do metro vão cheias de crianças de T-shirt e chapéu amarelo. Têm uns 9/10 anos e não há como perdê-las, vestidas naquela cor berrante. De mochila às costas, dirigem-se para a praia. Depois do metropolitano, haverá um comboio para apanhar. É nesta altura das férias que os pais deitam as mãos à cabeça porque trabalham e procuram maneiras de manter os filhos ocupados enquanto as suas férias não chegam. A praia, os ATL, os avós... São dois meses e meio e não há quem queira tirar os 22 dias seguidos porque depois há as férias do Natal e da Páscoa.

Confesso que quando passo por um autocarro cheio de "bebés" (3/4/5 anos), se me aperta o coração, ao lembrar-me dos meus filhos a irem para a praia, nas mesmas condições. Lá iam, todos besuntados de protector solar, com mil recomendações às educadoras e auxiliares. As educadoras chegavam estafadíssimas, do calor e da idade, eles chegavam derrotados, do sol e da areia. Uma violência a que os submetíamos, dia após dia, ano após ano, mas tinha de ser.

"Por que não temos mais tempo para os ver crescer?", perguntamo-nos, autocolando nas nossas testas o rótulo de "má mãe" ou "mau pai". Foi confrontada com este dilema que a actriz Emily Blunt anunciou que não vai trabalhar durante um ano para estar mais tempo com as filhas, Hazel e Violet, de 9 e 7 anos, fruto da relação com o também actor John Krasinski. Blunt não é primeira a anunciar uma pausa, há um ano, Sandra Bullock também decidiu deixar de representar, por algum tempo, para estar com a família — é mãe de Louis e Laila, adoptados em 2010 e 2015.

Ana e Isabel Stilwell fizeram uma pausa nas suas Birras de Mãe para criarem o podcast Birras de Verão, onde debatem os temas que nos apoquentam nesta altura do ano: os avós que não se importam de ficar com os netos, mas não estão para cumprir as listas que os filhos lhes deixam; a amamentação, que por causa do calor pode ser menos espaçada; os trabalhos de casa que as crianças trazem da escola; ou a ambientação ao mar daqueles que parecem ter medo da água.

Sobre estes últimos dois temas: a professora Inês Ferraz propõe actividades lúdicas para que os miúdos leiam e escrevam durante as férias, sem dramas e de maneira divertida; e a Direcção-Geral do Consumidor, em articulação com o Turismo de Portugal, lançou uma campanha de sensibilização sobre segurança nas piscinas, para evitar acidentes, especialmente com os mais novos — leia as recomendações. Já a médica Ana Sousa Carvalho alerta para os riscos de saúde dos mais pequenos por causa das altas temperaturas.

E, quando são muito pequenos, valerá a pena ir para fora com eles, que memórias vão guardar? Chris Schalkx, jornalista do The Washington Post, relata a sua experiência e sublinha-a com o que os especialistas dizem sobre o assunto.

Despeço-me com a crónica de Madalena Sá Fernandes sobre como a chantagem a ajuda a educar as filhas. "Porque é que eu faço isto, perguntam vocês? Porque funciona. E às vezes uma mãe só precisa disso."

Boa semana!