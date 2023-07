Só más notícias para Putin

1. “Ando nisto há muito tempo e não me lembro de um momento em que a NATO tenha sido mais forte.” A frase é de Joe Biden e pode ser um bom resumo da cimeira da Aliança Atlântica que decorreu em Vílnius na semana passada. O Presidente americano falava em Helsínquia, para onde viajou para celebrar in loco o alargamento da NATO a dois países nórdicos que foram neutrais até ao dia em que Vladimir Putin deu a ordem para invadir a Ucrânia. A Suécia era historicamente neutral – incluindo durante a II Guerra. A Finlândia fora obrigada a aceitar um estatuto de neutralidade depois da II Guerra. A Aliança tem hoje 32 membros, mais do dobro do número de aliados quando terminou a Guerra Fria. O Báltico passou a ser um mar da NATO. Os dois países têm uma capacidade militar notável, precisamente porque eram neutrais e tinham de se preocupar com a sua própria defesa.

