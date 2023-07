Tiago Campos 20.º nos 10 km de águas abertas dos Mundiais de natação

No Japão, o nadador do CN Rio Maior igualou a melhor prestação em Campeonatos do Mundo.

O português Tiago Campos foi neste domingo 20.º classificado na final de 10 km de águas abertas dos Mundiais de natação que decorrem em Fukuoka, no Japão, enquanto Diogo Cardoso foi 23.º

Tiago Campos cumpriu o percurso em 1h54m05,50s, mais 3m25,20s do que o vencedor, o alemão Florian Wellbrock, que venceu com o tempo de 1h50m40,30s, enquanto Diogo Cardoso gastou mais 3m28,40s (1h54m08,70s).

"A minha prova correu bastante bem. Ambicionava mais, mas o 20.º lugar iguala a minha melhor prestação no Mundial. Considero que realizei uma prova bastante consistente, muito positivo numa competição com muito contacto físico nas bóias e nado contínuo. Agora vou continuar a trabalhar para estar muito forte no Mundial do Qatar e conseguir a minha segunda participação nos Jogos Olímpicos", disse Tiago Campos, citado pela Federação Portuguesa de Natação.

Também Diogo Cardoso estava satisfeito com a forma como correu a sua prova: "Desde o início consegui colocar-me mais ao menos na frente, no top 40. Na segunda volta, comecei a subir umas posições e chegar ao top 20/30. Penso que essa parte correu bem. A partir da quarta volta, o ritmo tornou-se insuportável, mas ainda consegui aguentar e manter-me no segundo grupo de 15/16 atletas. Cumpri o meu objectivo".

O director técnico nacional, Daniel Viegas, realçou a prestação masculina nesta prova, que classificou de um nível mais elevado do que em Budapeste 2022: "O Tiago Campos confirmou o 20.º do ano passado e o Diogo Cardoso melhorou o 27.º lugar de Budapeste. A prova foi aumentando o ritmo e o grupo inicial de cerca de 40 nadadores foi-se reduzindo. Na terceira volta, deu-se o arranque esperado dos favoritos e aí formaram-se dois grupos: um de 18 nadadores, outro de mais 15. Os portugueses ficaram na frente do segundo grupo".

O responsável técnico aponta agora as baterias para os 5 km, que vão decorrer na próxima terça-feira: "Agora vamos descansar, porque queremos fazer também boa figura nos 5 km de dia 18".