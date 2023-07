Palcos da semana: circo, piano e outros lugares de criação

Às notas de introspecção do Vaudeville Rendez-Vous e do piano de Ludovico Einaudi, juntam-se uma comédia Portátil, o Citemor e o Festival das Artes QuebraJazz.

Introspecções e ousadias

O Teatro da Didascália torna a dar corda ao evento que tanto dá a cara pela ousadia como pela liberdade e errância.

Radar 360º, Nordestinys, Le Doux Supplice, Cia 104, Manolo Alcántara e Circus Katoen são alguns dos convidados a alinhar na nona edição do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous, que este ano olha para dentro, desfiando um programa que “revisita e reescreve” produções que subiram ao palco em anos anteriores.

No total, são 11 espectáculos de circo contemporâneo (quatro dos quais em estreia nacional e um em estreia absoluta), desdobrados em mais de 20 apresentações ao ar livre. As habituais oficinas de criação, uma masterclass, uma mesa-redonda sobre escrita e dramaturgia no circo e uma sessão de pitching completam o cardápio.

BARCELOS, BRAGA, GUIMARÃES e VILA NOVA DE FAMALICÃO

De 18 a 22 de Julho.

Grátis

Programa completo em teatrodadidascalia.com

Ludovico ao piano, sem filtros

Convidado assíduo dos palcos portugueses, com quem tem uma “relação especial” em parte por conta da calorosa recepção do público, o pianista e compositor italiano Ludovico Einaudi volta para mais uma dose de Underwater.

Editado em 2022, o álbum marcou o regresso do músico ao registo a solo, mais puro e intimista, reflectindo a sua experiência durante a pandemia, feita de emoções fundas, sem filtros nem interferências.

É com essas notas que se apresenta, acrescentando às pautas temas de discos anteriores, escolhidos pessoalmente para estes espectáculos.

LISBOA Coliseu dos Recreios

Dia 21 de Julho, às 21h30.

Bilhetes de 35€ a 120€ PORTO Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota

Dias 22 e 23 de Julho, às 21h30.

Bilhetes de 30€ a 100€

Citemor, lugar de tradição e criação

É com Missed-en-Abîme e Lamento Imenso que se abre a cortina do 45.º Citemor. Assinadas por Rogério Nuno Costa, as performances integram a Retrospectiva que celebra e, sobretudo, propõe um olhar crítico sobre os 20 anos de percurso artístico do performer.

Com longas raízes no tempo e o carimbo de festival de artes performativas mais antigo do país, o Citemor mantém a aposta (e puxa dos galões) como lugar de criação e diálogo entre as artes. Exemplos? A residência onde Angélica Liddell constrói a obra La Hora Llegó, o Concerto N.º1 para Laura de Sílvia Real, as Entrelinhas de Tónan Quito e Tiago Rodrigues, a revisitação de Haikus, de Sónia Baptista, por André e. Teodósio, os Atos Isolados de Joãozinho da Costa e o concerto de Jéssica Pina são alguns dos momentos que dão corpo à missiva e ao cartaz.

MONTEMOR-O-VELHO, COIMBRA e FIGUEIRA DA FOZ Vários locais

De 21 de Julho a 12 de Agosto.

Bilhete-donativo (valor à consideração do espectador)

Programa detalhado em www.citemor.com

Portátil , ou a comédia à mão de semear

“Um lugar de invenção, de desdobramento, desenvolvimento dos actores e cumplicidade com a plateia”. Assim se apresenta Portátil nas palavras da Porta dos Fundos, a trupe criadora do espectáculo que tanto vai beber ao improviso como às memórias do público.

É, aliás, aqui que tudo começa: alguém da plateia lança o isco – no caso, histórias e detalhes da sua vida; o resto fica por conta de Gregório Duvivier, Gustavo Miranda, João Vicente de Castro e o músico Andrés Giraldo, a quem cabe encenar memórias e criar personagens, épocas e lugares. Tudo com o humor que caracteriza o colectivo brasileiro conhecido por sketches como Sobremesa ou as tentações dos especiais de Natal.

A ideia não é novidade: já passou diversas vezes pelos palcos portugueses desde a sua estreia em 2015 e, pelo caminho, foi recrutando elementos à comédia nacional. Desta vez, é com Inês Aires Pereira que se fazem à estrada.

LISBOA Teatro Tivoli BBVA

Dias 22 e 24 de Julho, às 21h30 (segunda também às 18h30).

Bilhetes de 20€ a 30€ FARO Teatro das Figuras

Dia 23 de Julho, às 21h30.

Bilhetes a 25€ TRÓIA Casino de Tróia

Dia 26 de Julho, às 22h.

Bilhetes a 26€ PORTO Teatro Sá da Bandeira

Dias 27 e 28 de Julho, às 21h30 (sexta também às 18h30).

Bilhetes de 18€ a 25€ BRAGA Altice Forum Braga

Dia 29 de Julho, às 21h30.

Bilhetes de 20€ a 26€ COIMBRA Convento São Francisco

Dia 30 de Julho, às 18h30 e 21h30.

Bilhetes de 24€ a 26€

As Manhãs dos Séculos começam aqui

Trinta e três momentos culturais e 235 músicos traçam o mapa do 14.º Festival das Artes QuebraJazz.

Música, dança, artes plásticas, cinema, gastronomia, conferências, visitas guiadas e espectáculos para a infância servem de conduto ao tema desta edição, que se propõe a celebrar as Manhãs dos Séculos.

Com epicentro no anfiteatro Colina de Camões, nos jardins da Quinta das Lágrimas, o cartaz espraia-se também por outros espaços da cidade – como o palco nas Ruínas de Conímbriga, que serviu de cenário ao concerto de abertura, protagonizado por João Paulo Esteves da Silva e Carlos Bica.

O Tributo ao Cancioneiro Alentejano feito por Vitorino & Janita Salomé com a Orquestra de Jazz de Estarreja, as notas Entre Paredes do Sexteto Bernardo Moreira, as canções entoadas por Elas e o Jazz, a Viagem ao Círculo da Vida guiada pela Orquestra Sem Fronteiras e A Memória no Futuro da Jovem Orquestra Portuguesa são alguns dos compassos a destacar no programa.