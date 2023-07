Venha aos meus braços, Fernando Medina!

Esqueçam o porco a andar de bicicleta, porque isto é muito mais extraordinário: um artigo escrito por um ministro das Finanças do Partido Socialista com o qual concordo praticamente da primeira à última linha. O prodígio intitula-se Um compromisso para as finanças públicas, foi publicado no Expresso, e juro que no início da página estava escrito “Fernando Medina” e no final “ministro das Finanças”. Aguardei por um desmentido, que até ao momento não chegou. Só pode ter sido ele.

