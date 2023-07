Por inquéritos mais fiáveis

Esta comissão parlamentar de inquérito (CPI) da TAP não esclareceu, antes tendeu a criar nas suas conclusões uma maior confusão numa gestão já marcada pela turbulência constante. E porquê? Porque, à distância, a única conclusão que se pode tirar é que cada partido queria um relatório à medida das suas posições e convicções momentâneas: terá falhado o PS, por ter deixado antever nas suas conclusões que não terá querido ir tão longe quanto devia; falharam também os restantes partidos, que queriam conclusões que apressassem, à custa da TAP, uma crise política de maiores consequências e na procura de dividendos a obter daí.

As conclusões da CPI só aumentam uma nebulosa sobre o assunto, na medida em que o cidadão anónimo, se é verdade que, à partida, não percebia o que se passava com relação à TAP, se calhar ainda ficou a perceber menos após horas e horas de discussões intermináveis, mas com a noção de que há muito quem lhe queira vender gato por lebre...

Serão os deputados capazes de reconhecer isso e daí tirarem conclusões para melhor prestação futura? Inquirir é esclarecer sem promover julgamentos sumários que, para além de indecorosos, só desestabilizam e, desse modo, não resultam bem para a opinião pública. Uma CPI, de semanas a fio, como esta foi e como foi, não interessa a ninguém...

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Partidos políticos e dinheiros públicos

Há suspeitas graves de que no PSD são desviados dinheiros do OE para pagar vencimentos de funcionários do partido que não exercem quaisquer funções no Parlamento. Caiu o Carmo e a Trindade. Responsáveis do PSD decidem branquear a vigarice com a desculpa de que a mesma constitui um hábito transversal a todos os partidos. Isto é de tal gravidade que, parece-me, constitui alarme público. Os partidos que nos representam usam ilegalmente e em proveito próprio o dinheiro dos nossos impostos? O Ministério Público não pode alinhar neste despautério após as declarações públicas de dirigentes políticos e da generalidade dos comentadores da nossa praça, principalmente de direita, e começar a investigar imediatamente todos os outros partidos que, curiosamente, ou estão caladinhos ou acham que se "deve clarificar" a lei. Não há nada a clarificar, o dinheiro que nós damos partidos não pode ser utilizado para pagar aos funcionários das suas sedes, ponto final. E não pode haver subterfúgios de chicos-espertos. Que não doam as mãos ao Ministério Público.

Rogério Ferreira, Lisboa

Todos, sem excepção

O que agora veio a público devido ao caso Rui Rio-PSD é conhecido há vários anos por todos e, por isso, fica muito mal ao Ministério Público debruçar-se somente sobre o PSD e não sobre todos. Não sou simpatizante do PSD, mas não concordo de forma alguma que o Ministério Público tenha uma agenda motivada por razões políticas. A verdade de hoje é conhecida há muito tempo e se todos os partidos têm, sem qualquer dúvida, um comportamento errado em tal matéria, todos devem ser investigados e punidos, começando pelo PS, que é o partido do Governo. A atitude do Ministério Público parece querer desviar as atenções do caso que envolve o Ministério da Defesa, e mesmo que o não seja na realidade, assim parece. A democracia é demasiado séria e, por isso mesmo, o Ministério Público deve tratar todos da mesma forma. (…) Sem qualquer dúvida que as tentações são muitas, mas é preciso saber resistir-lhes e, por isso mesmo, espero que o Ministério Público seja independente, já que de outra forma estaria, ele próprio, a ser o coveiro da democracia.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

8 de Julho em Chaves

A instauração dos regimes democráticos suporta sempre uma elevada factura paga em sangue, amargura, revolta, injustiças. Preço demasiado elevado para se desbaratinar, se deixar corroer por oportunistas que aproveitam a tolerância do menos mau dos regimes para o subverter. No dia 8 de Julho comemora-se mais uma parcela dessa factura paga pela população flaviense em 1912, rechaçando mais uma tentativa de restauração da monarquia, cujos reflexos tiveram efeitos em todo o país, pois se Chaves capitulasse, os revoltosos ganhariam novo fôlego. Nos 111 anos seguintes, já temos bastante mais tempo de democracia do que de autoritarismos, mas, muitas vezes, num limbo titubeante. A prevenção e a erradicação atempadas dos vícios e oportunismos poderão evitar futuras e dolorosas contas. Aprenda-se com o passado.

José M. Carvalho, Chaves