Afinal, fuma-se mais ou fuma-se menos?

As discrepâncias entre duas notícias publicadas com um intervalo de três semanas aconselhariam um maior escrutínio a cada um dos estudos ou um trabalho complementar que esclarecesse as dúvidas.

Nunca fui fumador, mas fumei muitos cigarros ao longo da vida. Um paradoxo? Creio que toda a gente entende o que quero dizer. Ser fumador é ter o vício do tabaco, ser dependente da nicotina, não conseguir deixar de fumar e sofrer com isso. E, quando se consegue deixar, saber perfeitamente que não se pode voltar a tocar num cigarro sob pena de tudo se desmoronar. Tive exemplos na família. Foi Mark Twain que disse que “deixar de fumar é a coisa mais fácil do mundo. Sei muito bem do que se trata, já o fiz cinquenta vezes”.