Entre lagos e montanhas, à descoberta do país-postal

Primeiro as más notícias: os preços na Suíça são proibitivos para a generalidade dos portugueses. São, aliás, a única coisa que "desilude" no país das montanhas e dos lagos. É esta, pelo menos, a opinião da Patrícia Carvalho, que por lá andou uns dias, na companhia do Nuno Ferreira Santos. E percebeu que a Suíça, "tem, de facto, a beleza do país-postal que nos habituámos a ver". "Lagos das mais variadas cores, montanhas de picos nevados, prados e encostas pintados de verde com casas de madeira a salpicá-los, e cidades bonitas, nascidas aos pés dos lagos a quem roubaram o nome e não voltaram as costas."

De St. Gallen a Lucerna, passando por Zurique e Interlaken, a Patrícia e o Nuno abriram várias vezes as bocas de espanto, com a imponência da paisagem que se ia desenrolando. E, detalhe importante, percorreram o país sempre de transportes públicos – entre comboios, barcos e autocarros – e quase se esqueceram da utilidade de um carro. E na Suíça, foram suíços: entraram no lago para andar de caiaque e experimentar o stand up paddle. E ainda dormiram num quase palácio e depois num celeiro. Enfim, não faltou praticamente nada a esta viagem.

Bom fim-de-semana e boas fugas!