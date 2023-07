Primeiro-ministro israelita hospitalizado, mas “bem de saúde”

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu este sábado entrada num hospital de Telavive, depois de se ter sentido mal, e está a ser avaliado pelos médicos. O seu gabinete emitiu, no entanto, um comunicado a dar conta de que o chefe do Governo “está bem de saúde”.

Segundo o Jerusalem Post, que cita fontes do Centro Médico de Sheba, onde Netanyahu se encontra, este desmaiou, em casa, tendo caído e batido com a cabeça. A par disso, terá sentido dores no peito.

Quando chegou ao hospital, localizado no bairro de Tel Hashomer, já estava consciente. O Channel 12 TV cita o médico do primeiro-ministro, de 73 anos, que diz que este entrou nas urgências a andar pelo próprio pé.

No comunicado, o gabinete de Netanyahu não dá grandes detalhes sobre os motivos da ida ao hospital, limitando-se a informar que o primeiro-ministro “está a ser submetido a uma avaliação” médica.

O político conservador tem estado debaixo de fogo por causa de uma controversa reforma judicial que remove a possibilidade de o Supremo reverter leis e acções do Governo que violem o “padrão de razoabilidade”.

Dezenas de milhares de pessoas protestaram nos últimos dias nas ruas de Israel em protesto contra a primeira aprovação da lei no Parlamento – são necessárias três votações – no início da semana.