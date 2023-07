Presidente sul-coreano visita Kiev, apostada em receber armas de Seul

Polónia tem contratos milionários para a compra de armas à Coreia do Sul, que à Ucrânia tem dado apoio humanitário e financeiro para a reconstrução no pós-guerra.

O Presidente sul-coreano, Yoon Seok-yeol, está este sábado na Ucrânia, onde já visitou Bucha e Irpin, duas localidades nos arredores de Kiev que estiveram sob ocupação russa e onde há fortes indícios de terem sido cometidos crimes de guerra.

Yoon esteve na cimeira da NATO em Vílnius, na Lituânia, e também visitou a Polónia esta semana, mas a sua visita a Kiev não foi previamente anunciada. O chefe de Estado vai reunir-se mais tarde com o homólogo, Volodymyr Zelensky, naquele que será o segundo encontro em dois meses, depois de ambos terem já conversado à margem da cimeira do G7, em Hiroxima, em Maio.

Até agora, a Coreia do Sul tem prestado apoio humanitário e financeiro à Ucrânia, mas recusa o fornecimento de armas porque a sua lei proíbe o envio de ajuda letal para países em guerra – e também para evitar uma possível retaliação via Coreia do Norte, que é um dos poucos países do mundo abertamente alinhados com a Rússia.

Na cimeira da NATO, de que nem Ucrânia nem Coreia do Sul fazem parte, houve pressões para que essa política seja alterada. “Ficaríamos contentes se recebêssemos radares antiaéreos e de contrabateria, sistemas anti-drones, ambulâncias blindadas, camiões militares e sistemas de comunicação”, descreveu o embaixador ucraniano em Seul, Dmitro Ponomarenko.

Antes de partir para a Europa, Yoon Seok-yeol disse à Associated Press que o fornecimento de material de desminagem e de ambulâncias à Ucrânia “está a ser trabalhado”, mas pôs a ênfase sobretudo na ajuda que o país pode dar na reconstrução pós-guerra.

A Coreia do Sul está a tornar-se um dos maiores fabricantes de armas do mundo, mais do que duplicando o volume de negócios entre 2021 e 2022. O melhor cliente, que assinou um contrato no valor de 13,7 mil milhões de dólares, é a Polónia, onde Yoon esteve na sexta-feira pela primeira vez.

Em Varsóvia, mais de 350 empresários e responsáveis políticos dos dois países estiveram reunidos para assinar acordos comerciais e tecnológicos em vários sectores, como a energia nuclear, construção e baterias.