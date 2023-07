Dormir na Suíça: do palácio ao celeiro, é só uma curta viagem de barco

Andar a conciliar sonos pela Suíça pode ser uma experiência muito particular, seja num hotel histórico rodeado de conforto ou num palheiro. E não há garantia que durma melhor no primeiro.

Se há hotéis que, não sendo palácios, nos remetem para os contos de fadas, o Grand Hotel Giessbach é um deles. Com uma localização idílica, em frente a um lago azul turquesa e com 22 hectares de floresta a rodeá-lo, de onde emerge uma potente cascata, deixa qualquer visitante rendido em poucos segundos. Ou poucos minutos, tantos quantos os que leva o funicular mais antigo da Europa a fazer a viagem entre o cais do lago Brienz e o hotel. No mesmo lago, à distância de uma curta viagem de barco, a Suíça tem para oferecer uma experiência de dormida no extremo oposto. Não é fã do luxo clássico? Pois aqui tem um palheiro onde passar a noite.