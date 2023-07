Jogos com História: O primeiro dia da Premier League

Há jogos que ficam na história por causa do que se passou dentro do campo; outros pelo que significaram para o futuro; outros ainda devido ao que vinha de trás. A 15 de Agosto de 1992, o Sheffield United recebeu o Manchester United na primeira ronda do principal campeonato inglês e essa é uma partida que acaba por encaixar nas três categorias anteriores: aquele que viria a ser o primeiro campeão da Premier League iniciou a campanha com uma derrota; foi o primeiro dia da competição que se tornou hegemónica na Europa; e tem uma raiz bem definida no passado, quando, a 17 de Julho de 1991 os clubes ingleses chegaram a acordo para criar a nova competição.

