Declan Rice é o inglês mais caro de sempre

Já se sabe que os clubes da Premier League inglesa têm dinheiro para queimar (talvez não tanto como os da Arábia Saudita), mas o Arsenal, sobretudo nos tempos de Arsène Wenger, nem era dos mais gastadores. Já não é assim. Os “gunners” já gastaram 226 milhões de euros em três jogadores, sendo que metade desta verba foi apenas em um, Declan Rice, contratado ao West Ham United por 116 milhões – podendo este valor chegar aos 122 milhões. Aos 24 anos, Rice torna-se, assim, o inglês mais caro de sempre e a sua contratação é uma declaração de intenções da formação londrina: quer dar luta ao Manchester City.

Rice também era pretendido pelo próprio City e isso talvez tenha inflacionado um pouco o seu preço na hora de negociar com os “hammers”. Mas com o internacional britânico como a âncora do meio-campo ao lado de jogadores como Martin Odegaard e outra das contratações sonantes, o alemão Kai Havertz (70 milhões, ex-Chelsea), Mikel Arteta fica, sem dúvida, mais perto de poder fazer concorrência ao seu mentor Pep Guardiola no topo da Premier League. E abre espaço à saída de alguns dos veteranos da equipa para outras paragens, ganhando algum dinheiro pelo caminho: Granit Xhaka vai para o Leverkusen por 20 milhões, Partey deverá rumar à Arábia Saudita por 30.

Ainda com mais de um mês de mercado pela frente, Rice assume a dianteira na lista das maiores transferências do Verão, ultrapassando o também britânico Jude Bellingham, que custou 103 milhões ao Real Madrid. Também bateu o recorde de transferências do Arsenal, que estava em 80 milhões pelo franco-marfinense Nicolas Pépé, e também chega ao valor base que o City pagou por Jack Grealish em 2021 – mas pode ter um acréscimo de sete milhões. Só não ultrapassa os 121 milhões que o Chelsea deu ao Benfica por Enzo Fernández no início do ano, ainda o valor mais alto pago por uma equipa da Premier League por um jogador.

Quem é o novo colega de Fábio Vieira e (até ver) de Cédric Soares? Declan Rice começou na formação do Chelsea, mas rapidamente se mudou para o também londrino West Ham. Estreou-se na primeira equipa aos 18 anos e começou por ser defesa-central, mas foi como “6” que se impôs nos “hammers” e na selecção inglesa (46 jogos, três golos), ele que chegou a jogar pela República da Irlanda (por causa dos seus avós irlandeses) nas selecções jovens e até na selecção A.

É considerado um dos melhores médios defensivos da actualidade, um jogador com presença física (1,85m de altura), ainda jovem, mas já com muita experiência de Premier League – titular indiscutível do West Ham nas seis últimas temporadas. Nos “gunners”, ao contrário do que acontecia nos “hammers", vai poder lutar por títulos importantes e foi isso que o atraiu para o Arsenal, segundo classificado da Premier League na época passada: “Venho com muita fome de sucesso e quero passar os meus melhores anos neste grande clube.”