Visita do Papa: fronteiras voltam a ser controladas entre 22 de Julho e 7 de Agosto

A realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, com a presença anunciada do Papa Francisco, vai implicar a reposição do “controlo documental de pessoas nas fronteiras internas nacionais”. A medida estará em vigor entre 22 de Julho e 7 de Agosto, segundo a resolução do Conselho de Ministros publicada esta sexta-feira em Diário da República.

A medida é similar à que já esteve em vigor aquando da última visita do Papa, em 2017, aquando da sua deslocação a Fátima por altura do centenário das aparições. Desta vez, a JMJ decorre entre 1 e 6 de Agosto e está previsto que o Papa Francisco esteja em Portugal a partir do segundo dia do evento e até ao final.

Na resolução aprovada em Conselho de Ministros a 22 de Junho e agora publicada, entrando em vigor de imediato, explica-se que “a dimensão, as características, a complexidade do evento, a sua visibilidade mediática, o enorme afluxo de pessoas esperado e o contexto actual de ameaça, é manifesta a necessidade de garantir a segurança interna, através de medidas adequadas, entre as quais a prevenção da entrada em território nacional de cidadãos ou grupos cujos comportamentos possam ser susceptíveis de comprometer a segurança dos cidadãos nacionais e estrangeiros que participarão no evento”.

Além do Papa, relembram-se, são esperados “milhões de pessoas oriundas de todo o mundo”, incluindo “altas entidades nacionais e estrangeiras”.

Por isso, entre as 0h00 do dia 22 de Julho e as 0h00 de 7 de Agosto volta a ser necessário apresentar um documento de identificação para cruzar as diversas fronteiras terrestres do país. O controlo deverá ser realizado pelos agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com o apoio da GNR e da PSP.

São esperados pelo menos 1,5 milhões de jovens, para as JMJ e está previsto que o Papa Francisco se desloque a Fátima, além de participar no evento em Lisboa.​