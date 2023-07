Armando Pereira, co-fundador da Altice, foi detido na sequência das buscas levadas a cabo, na quinta-feira, pelo Ministério Público (MP) e Autoridade Tributária (AT), noticiou a SIC, informação confirmada também ao PÚBLICO. Deverá ser presente a um juiz ainda esta sexta-feira.

Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção no sector privado, fraude fiscal agravada, falsificação e branqueamento, segundo uma nota divulgada pela Procuradoria-Geral da República que também confirmou as buscas.

As operações de busca realizaram-se na sede da Altice em Portugal, em Lisboa (Picoas), mas também na quinta do sócio de Patrick Drahi (presidente e fundador do grupo de telecomunicações internacional), o português Armando Pereira, natural de Vieira do Minho.

A investigação incide, em particular, sobre negócios imobiliários em que estarão envolvidos empresários com ligações a sócios e parceiros de negócio de Armando Pereira, nomeadamente o empresário bracarense Hernâni Vaz Antunes.

Segundo noticias avançadas, esta sexta-feira, pelo semanário Nascer do Sol e o Correio da Manhã, as autoridades suspeitam que com estes negócios, possam ter sido desviados da Altice cerca de 250 milhões de euros.

Na mira dos inspectores da Autoridade Tributária e dos investigadores do Ministério Público está a venda de quatro edifícios em Lisboa, por 15 milhões de euros, noticiada em Março de 2021 pela revista Sábado.

Nessa data, a revista deu ainda conta de que duas dessas empresas com ligações a Hernâni Vaz Antunes “venderam uma moradia a Alexandre Fonseca e dois apartamentos a amigas íntimas de Hernâni e de Armando Pereira”.

Foi sob a gestão de Fonseca que ocorreram alguns dos negócios imobiliários que estarão no centro do inquérito.