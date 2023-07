Plano de mobilidade da JMJ foi apresentado na altura em que estava previsto?

A frase

“Estamos a fazer a apresentação do plano de mobilidade no momento em que dissemos que faríamos. Dissemos que seria por esta altura, até 14, 15 de Julho” José Sá Fernandes, coordenador do grupo de projecto para a Jornada Mundial da Juventude

O contexto

O responsável pela organização da JMJ no que diz respeito às competências do Estado central disse esta frase esta sexta-feira, durante a apresentação do plano de mobilidade e de segurança. Nessa conferência de imprensa, participaram ainda a ministra-adjunta do primeiro-ministro, Ana Catarina Mendes, e o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro.

Os factos

O plano de mobilidade apresentado esta sexta-feira tem suscitado muita polémica, mesmo antes de ser tornado público na totalidade. Envolve uma articulação entre entidades estatais, empresas de transporte e as forças de segurança. Chegou a estar previsto para Junho. Durante esse mês, e perante o silêncio sobre o tema houve várias interrogações e manifestações de preocupação, nomeadamente de autarcas (de Lisboa e Loures) e de empresas de transportes como a Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros.

A 15 de Junho, quando o director nacional da PSP, Magina da Silva, veio admitir publicamente que os autocarros mobilizados para transportar os peregrinos iriam estacionar no eixo Norte-Sul, o Governo e José Sá Fernandes desmentiram a informação dizendo que o plano ia ser conhecido nos próximos dias.

A 29 de Junho, a ministra-adjunta do primeiro-ministro no Parlamento, a propósito da JMJ, negou qualquer atraso e atirou a apresentação pública do plano de mobilidade para 10 a 14 de Julho, dizendo, aliás, que nunca esteve previsto de outra forma.

Em resumo

A afirmação de José Sá Fernandes é parcialmente verdadeira porque o plano de mobilidade foi prometido ao longo dos últimos meses para vários momentos diferentes.