Contra as ideologias

Nas suas memórias, Not Quite The Diplomat, Chris Patten não é exactamente diplomático quando fala de Tony Blair como “um homem que tem fortes convicções, enquanto as tem”. Li aos 25 anos o livro de Patten (antigo governador de Hong Kong, comissário europeu, reitor da Universidade de Oxford e presidente do Partido Conservador britânico) e na altura senti um prazer tão insolente naquela facada que passei a parafraseá-la indiscriminadamente, substituindo Blair por quem quer que fosse cuja hipocrisia me apetecesse comentar.

