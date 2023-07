Chumbar na Assembleia da República e mascarar a triste realidade

Apesar das ações de propaganda do sr. ministro, o SNS enfrenta a falta de liderança e a ausência de medidas estruturais do Governo para a sua reforma.

O PSD apresentou na Assembleia da República cinco iniciativas com o objetivo claro de, até ao fim de 2023, aumentar a acessibilidade dos portugueses aos cuidados de saúde, visando desde os cuidados primários e hospitalares aos continuados e paliativos, não esquecendo o acesso ao medicamento.

Porque não somos condicionados por sectarismos ideológicos, fizemos propostas para que o Governo de maioria absoluta do PS, de uma vez por todas, tivesse em conta a pesada fatura que está a ser paga pelos portugueses devido à crescente decadência do SNS e invertesse os aspetos mais gravosos de uma política de Saúde Pública desastrosa.

É preciso mesmo muito descaramento para tentar fazer crer que não é o principal responsável pelo estado em que se encontra o país e, em particular, o Serviço Nacional de Saúde, quando o Partido Socialista governa há quase oito anos e nos últimos 28 esteve no poder 21 anos, ou seja, 75% do tempo!

Igual a si próprio, o PS chumbou as iniciativas do PSD. Não é de espantar, tem sido sempre esta a postura de quem confunde poder democrático com poder autocrático e de quem se recusa a assumir a realidade. O que diferenciou a habitual postura absolutista foi o sr. ministro da Saúde protagonizar ações de propaganda em todo o país, com o particular cuidado de se deslocar às localidades onde há situações mais prementes, para as quais há promessas há muito incumpridas e que são alvo de descriminação, resultante de um crónico subinvestimento.

O Algarve é um exemplo paradigmático. O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) anunciou a aquisição do mais avançado equipamento de Tomografia Computorizada (TAC) com tecnologia espectral existente no SNS, o que em si é um facto positivo. Uma corrida para a frente, quando não estão garantidos pessoal clínico e técnico e serviços basilares do Algarve falham clamorosamente. É o caso da urgência de pediatria, que até Setembro se prevê que apenas funcionará num dos pólos, ou em Faro ou em Portimão, distantes mais de 60 km. Numa altura em que a população presente mais do que triplica, devido à época estival.

A nível nacional, o plano para urgências pediátricas surge como um mau remendo da Direção-executiva do Serviço Nacional de Saúde. Primeiro foi o encerramento da ginecologia/obstetrícia e agora da pediatria. O que irá encerrar a seguir, sem que se tente resolver o problema que deriva da não contratação e fixação de médicos especialistas?

Da saúde pública e emergência médica às condições laborais, o sr. ministro Manuel Pizarro é pródigo em prometer soluções que continuam a não estar à vista. Cerca de um ano depois, não foram aplicadas medidas nem sistémicas e muito menos estruturais, não há uma resposta reformista e o ministro apenas acorre a crises do SNS. A prova disso? A recente greve dos médicos.

Sem capacidade de resposta, os cuidados primários são, cada vez menos, a porta de entrada do SNS e as urgências hospitalares são crescentemente caóticas. Só a dedicação, o brio e o profissionalismo dos trabalhadores do setor da saúde tem permitido, ainda, evitar males maiores na vida dos portugueses. Eis o retrato concreto do sistema de Saúde Pública: o número de portugueses sem médico de família aumentou mais de 50% desde 2015. Há mais 58 mil utentes em espera para consultas médicas hospitalares. As consultas médicas presenciais nos cuidados primários diminuíram 17% face ao mesmo ano. Em 2022, a taxa de acompanhamento dos doentes crónicos foi inferior a 2019. Os rastreios oncológicos são insuficientes e há aumentos muito significativos no número de utentes em lista de espera para primeira consulta hospitalar.

As listas de espera para cirurgia cresceram para 235 mil utentes, enquanto a capacidade de resposta da atividade cirúrgica se deteriorou em 2022 e há mais de 1600 pessoas com internamentos sociais em hospitais do SNS, por falta de camas nos cuidados continuados. A crescente situação de pré-ruptura do SNS apresenta, infelizmente, uma mortalidade excessiva até aqui não explicada, e a taxa de mortalidade infantil aumentou.

É indesmentível a desorganização e a incapacidade de resposta de muitos serviços de saúde, com as reclamações dos utentes do SNS a aumentaram 23%, no ano transato. Apesar das ações de propaganda do sr. ministro, o SNS enfrenta a falta de liderança e a ausência de medidas estruturais do Governo para a sua reforma, acrescendo a gestão desastrosa dos recursos humanos e a exaustão e desesperança dos profissionais.

Neste contexto, não tenho qualquer pejo em assumir que, a nível da política de Saúde Pública, a nossa ideologia é o personalismo e o nosso objetivo é salvar o SNS! Importa responsabilizar a maioria PS por chumbar na AR as iniciativas do PSD que poderiam fazer a diferença.

