O streaming sem actores e o que vê Vasco Palmeirim

Olá.

Esta manhã, Hollywood acorda para uma nova greve. A paralisação dos actores acontece na mesma semana em que foram anunciadas as nomeações para os Emmys, os prémios da televisão norte-americana e não só, e em que três grandes filmes para os cinemas — e futuramente para o streaming — estão em pleno vapor de lançamento: Oppenheimer, de Christopher Nolan, Barbie, de Greta Gerwig, e já nas salas Missão: Impossível — Ajuste de Contas: Parte 1, com Tom Cruise. Os dois primeiros estreiam-se na próxima semana e têm estrelas a condizer, de Matt Damon a Margot Robbie e Ryan Gosling como Barbie e Ken. Isto mostra a grande força da greve dos actores — a visibilidade.

A presença de alguns nomes de primeira e mesmo segunda linha nos piquetes de greve, que até agora estão cheios de cartazes bem escritos pelos guionistas que estão em protesto e também paralisados há mais de dois meses, será um espectáculo em si.

Mas é preciso não esquecer que, dos cerca de 160 mil actores afectos ao sindicato que convocou a greve, o Screen Actors Guild (SAG), uma parte é composta por uma massa de actores de trabalho intermitente, não estrelas da chamada "A List". Isso significa que não são milionários a lutar por mais dinheiro, mas sim trabalhadores em geral a pedir condições mais justas de trabalho e protecção contra dúvidas existenciais como a inteligência artificial. Mas significa também que, ao mesmo tempo que há mais atenção sobre os protestos no entretenimento, haverá também mais número — muito mais pessoas nos piquetes, mais barulho.

Para o espectador, os efeitos serão sentidos dentro de meses com estreias que nunca mais chegam e com o aumento da programação baseada na vida real. No streaming, isso será bem evidente, embora diluído pelos catálogos sem fundo da televisão digital e pelo recurso a séries e filmes de vários géneros vindos de países que não os EUA.

Há quem defenda, como Matthew Belloni, do site Puck, que o modelo Netflix levou a esta situação. Estas greves são "uma retaliação contra a economia do streaming", que embarateceu a mão-de-obra ao mesmo tempo que aumentou brutalmente a produção e o emprego. Os analistas do sector prevêem que a greve dos actores deve durar menos do que a dos argumentistas, mas a irredutibilidade dos estúdios e a união dos trabalhadores não permitem muito mais do que suposições.

Agora, resta ao público esperar pelas cenas dos próximos capítulos. Para já, a programação nova disponível em streaming é esta.

Netflix

Sexta-feira, 14 de Julho

Too Hot to Handle — O que dizer sobre mais um concurso de programação da vida real em que dez solteiros muito "hot" se reúnem num cenário paradisíaco (neste caso, um iate nas Caraíbas) para ganhar um prémio e manterem a castidade? Não muito mais que isto, e que já vai na quinta temporada e que se é disto que preciso, aqui está a sua dose, em dez episódios.

Bird Box Barcelona —Vale o que vale (e neste cantinho, vale um bocadinho), mas as primeiras críticas ao filme não são grande coisa. É um spinoff do filme Bird Box, com Sandra Bullock, mas a Netflix chama-lhe "uma expansão". Passa-se, surpresa, surpresa, em Barcelona e o protagonista é Sebastian, que ao contrário da personagem de Bullock está em pleno cenário urbano, vendado, e que se vai cruzando com outros sobreviventes.

Five Star Chef — Competição em que sete cozinheiros profissionais competem no restaurante Palm Court em Londres, no hotel de luxo Langham Hotel

Sábado, 15 de Julho

Kohrra — Série de mistério indiana em que um noivo é encontrado morto dias antes do casamento e que cruza os dramas da vida dos polícias que investigam a sua morte bem como o próprio crime.

Segunda-feira, 17 de Julho

Desconhecido: Gruta dos Ossos — Mais um filme da série Desconhecido, desta feita com foco na paleontologia e na descoberta do mais antigo cemitério conhecido, na África do Sul e pelas mãos de Lee Berger. Dá-se o caso de as ossadas não serem humanas mas sim potencialmente de um grupo de criaturas que podem mudar a história desta disciplina.

The Deepest Breath — Filme documental sobre a parceria entre campeão do mergulho em apneia e especialista em segurança no mergulho e as suas aventuras. E riscos.

Quinta-feira, 20 de Julho

Sweet Magnolias — Terceira temporada da série sobre as três amigas Maddie, Helen e Dana Sue e o seu habitat natural: uma pequena cidade no sul norte-americano, encantadoramente chamada Serenity, em que toda a gente sabe da vida dos outros. Dez episódios.

Supa Team 4 —Série de animação afrofuturista sobre quatro adolescentes recrutadas para salvar o mundo. Oito episódios

Quarta-feira, 19 de Julho

The (Almost) Legends — Dois irmãos que não se falavam reencontram-se depois da morte do pai para uma aventura automóvel com comédia à mistura. Filme.

Amazon Prime Video

Sexta-feira, 14 de Julho

O Verão Em Que Me Apaixonei — Segunda temporada da série em que a jovem Belly está dividida entre dois amores, o de Conrad e o de Jeremiah, na estival Cousins Beach. Desta feita ensombrada por uma luta contra um cancro e uma casa em risco. Parece ter ficado pendente ou em dúvida se houve uma cena tórrida envolvendo chocolate quente nos livros que servem de base a esta série, e a plataforma provoca dizendo que esse momento vai ganhar vida no ecrã.

Globoplay

Sexta-feira, 14 de Julho

Cadê Amarildo? — Documentário sobre o desaparecimento e morte de Amarildo de Souza, que envolveu vários agentes da polícia militar, dez anos depois do sucedido. Ainda não se sabe o paradeiro do homem, e o filme promete factos inéditos sobre o caso.

Segunda-feira, 17 de Julho

Escrito nas Estrelas — Não era a Globoplay sem uma novela e não era uma novela sem um drama familiar e sentimental de monta. Um homem perde o filho e descobre que ele tinha sémen congelado. Decide usá-lo para ter um neto com uma doadora de óvulos e barriga de aluguer. As complicações são previsíveis, com um detalhe — o morto começa a aparecer à grávida em sonhos e o futuro avô apaixona-se pela futura mãe do seu neto. Exacto. É coisa para ocupar bastantes episódios.

No Limite — Reality show que é uma espécie de Survivor, com um grupo isolado em provas de resistência física e desafios à convivência entre os concorrentes.

Quarta-feira, 19 de Julho

Vicky e a Musa —Série sobre um bairro tristonho e abandonado do Rio de Janeiro, onde chegam dois professores misteriosos que trazem consigo a arte.

HBO Max

Sexta-feira, 14 de Julho

Time Zone – Um concurso e forma de entretenimento em que tudo se joga em torno de Time Zones, círculos espalhados pela Time City e onde o tempo pára quando os jogadores estão dentro dos círculos. Oito níveis de jogo e provas de destreza de várias naturezas (até tempestades de areia) e o tempo sempre em jogo, para se ganhar mais e perder. No fim há uma Master of Time que enfrentará o ou a finalista.

Terça-feira 18 de Julho

What We Do In The Shadows – "Um olhar sobre a vida nocturna de quatro vampiros que viveram juntos em Staten Island por mais de um século." Esta é a descrição da HBO Max. A descrição do Próximo Episódio é: veja. Veja a quinta temporada de What We Do In The Shadows, uma deliciosa comédia em ambiente de filme de terror mas que não mete medo a ninguém e só dói porque deixa saudades. Colin Robinson já terá crescido imenso? É desta que Guillermo se emancipa?

Quinta-feira, 20 de Julho

Superpowered: The DC Story — Narrada por Rosario Dawson, é uma hagiografia do catálogo da DC Comics em versão documental. A Warner, dona da HBO Max, é também o estúdio dos filmes baseados em comics da DC, portanto é isto. Série documental com entrevistas com criadores e actores.



Filmin

Quinta-feira, 20 de Julho

Chile, 1976 — Thriller de espionagem passado no Chile de Augusto Pinochet. Uma mulher rica, que passa os Invernos na casa de praia da família, cuida de um revolucionário ferido. De Manuela Martelli.

Disney+

Quarta-feira, 19 de Julho

9-1-1 — Sexta temporada da série que soletra o número de emergência dos EUA. Criada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, mistura vários dos satélites das grandes temáticas de séries — não é bem uma série de crime, nem policial, nem médica, mas é tudo ao mesmo tempo porque conta as histórias de paramédicos, polícias, bombeiros e operadores de call center de emergências.



SkyShowtime

Sábado, 15 de Julho

Eight for Silver — No final do século XIX, uma aldeia remota outrora pacífica está a ser atacada por algo desconhecido. Fala-se de maldições enquanto as pessoas desaparecem. Um médico patologista investiga o mistério que, como tudo indicava, é algo sinistro.

Noite Violenta — David Harbour, o Hopper de Stranger Things, é o protagonista deste thriller natalício que à primeira vista parece roubar umas ideias a Assalto ao Arranha-Céus porque começa com um grupo de mercenários que sequestra um grupo de pessoas na véspera de Natal. O John McClane deste cenário é o Pai Natal.

TVCine+

Sábado, 15 de Julho

Boa Sorte, Leo Grande — Comédia dramática protagonizada por Emma Thompson e Daryl McCormack sobre uma professora reformada que decide reacender o seu lado sexual recorrendo a um acompanhante de luxo.

Terça-feira, 18 de Julho

Vórtex — Uma psiquiatra reformada com demência e um autor com um problema cardíaco vivem os seus últimos dias juntos no mais recente filme de Gaspar Noé. Inspirado na experiência do realizador após um AVC e na demência da sua mãe.

Perdido no streaming

Já passou a moda das séries sobre "fundadores" de empresas unicórnio que depois se tornam tão irreais quanto o animal mítico que lhes dá nome, mas a versão documentário continua por aí. Um bom exemplo para matar hora e meia é WeWork: A Criação e a Destruição de um Unicórnio de 47 Mil Milhões de Dólares, que ainda roda nos canais TVCine e também está on demand no TVCine+. Realizado por Josh Rothstein, usa a tradicional fórmula de entrevistas com ex-funcionários, jornalistas ou especialistas misturadas com imagens de arquivo e algumas inéditas da empresa que funcionava quase como um culto — de personalidade do fundador e sua mulher, e de uma espécie de psicologia de mindfulness aplicada ao mercado imobiliário disfarçada de empresa tecnológica. No fundo, é uma história da glorificação dos escritórios partilhados que depois redunda em projectos de partilha de casa (com a descrição muito fashion de co-living) e até de educação e pedagogia.



O que anda a ver

Vasco Palmeirim, apresentador da RTP

"Estou a ver em ordem contrária os Indiana Jones. Ainda não vi o cinco, e o [Nuno] Markl disse-me que O Reino das Caveiras de Cristal não é assim tão mau. Oh pá, é. Só me falta Os Salteadores da Arca Perdida, mas adormeço sempre — estou a ver à noite, tenho de ver num sábado à tarde. Estou a ver o Pôr do Sol, todos de enfiada, a temporada um na Netflix e a dois na RTP Play. Estou a acabar de ver a temporada dois de The White Lotus, e adorei. Na Netflix, a minha série de conforto é o Brooklyn Nine-Nine, adorei O Gabinete de Curiosidades do Guillermo del Toro, e estou a ver o Caleidoscópio numa ordem que me disseram que era para quem gosta de suspense. Na Disney+ vi a A Mais Louca História do Mundo, Parte 2."

Ler para ver

PÚBLICO: Succession lidera as nomeações para os Emmys

Libération: Secret Invasion, y en a Marvel !

The Ringer: We Found Lost, Completely Real Missing Script Pages From The Idol

Los Angeles Times: Pedro Pascal and Jenna Ortega signal shift in how Latinos are portrayed on screen

Expresso: O que O Eterno Viajante nos revela sobre a vida e a morte de Anthony Bourdain

PÚBLICO: Da passadeira vermelha aos piquetes de greve: uma antevisão de Hollywood sem actores



Até ao Próximo Episódio.