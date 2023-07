Os escritores acordaram para a crise climática? E os gritos do PHotoEspaña e de David Wojnarowicz

"A desobediência das filhas bravias implica / que nós não temos pulso e o tempo foge". Lemos isto no poema Filhas do Clima, de Margarida Vale de Gato, dedicado à filha, uma activista climática.

Em Natureza Urbana, de Joana Bértholo, descobrimos ou confirmamos que "o amor ao não-humano não é um sintoma de misantropia, é apenas uma extensão da função humana de amar, um reconhecimento de que somos uma pequena parte na escala maior das coisas".

No romance Cadernos da Água, João Reis imagina um Portugal distópico que perde quase tudo: as águas dos rios ibéricos, a fertilidade dos solos e, por fim, a soberania.

Estes autores não estão sozinhos. A literatura portuguesa acorda para a crise climática. Mas podem os livros mudar comportamentos? Foram perguntas feitas por Andréia Azevedo Soares no tema de capa desta edição. Respondem escritores e especialistas.

De ORLAN a Fina Miralles, de Marina Abramović a Berg & Høeg e Alice Austen, a mulher está no centro do PHotoEspaña 2023. Há "muitos gritos" nesta edição do festival em torno de trabalhos de "mulheres artistas que usaram o corpo (sobretudo o seu, mas também o de outras mulheres) como ponto de partida para uma discussão sobre controlo, liberdade, lugar de fala, estatuto, poder, direitos, emancipação, preconceito, identidade e género", escreve Sérgio B. Gomes. Em Madrid, onde há muitas exposições para ver, entrevistou Bernard Plossu, "fotógrafo-pássaro", nome inescapável.

É difícil entrar na obra de David Wojnarowicz (1954-1992) sem estarmos disponíveis para a sua violência. Morreu com sida e foi activista contra as políticas de preconceito e ignorância. Foi fotógrafo, artista visual e escritor. Memórias com Cheiro a Gasolina, a primeira tradução em Portugal da escrita de Wojnarowicz, é "um documento comovente de uma intimidade marcada pelo abandono, o desejo, o desespero e a violência", escreve José Marmeleira.

Neste livro da Barco Bêbado encontramos relatos de leito de morte, de uma violação, violência, violência, violência. E beleza. Primeira frase: "Às vezes fica escuro aqui atrás destes olhos sinto-me o equivalente físico de um grito". Assim mesmo, sem vírgulas, torrencial, verdadeiro.

Outro livro leva-nos para as tensões da China cosmopolita, país a meio caminho entre milénios de história e um futuro que chega a grande velocidade. Isabel Lucas entrevistou An Yu, chinesa de Pequim, educada em Nova Iorque e Paris, autora de Porco Assado, um livro entre o surreal e o real. A China parece-lhe "estar a avançar o mais rapidamente possível para o futuro, ao mesmo tempo que é teimosamente puxado para os seus 5000 anos de história, com raízes profundas no subsolo. Isto enquanto tenta elevar-se até ao céu."

Nesta edição, entre outras coisas, lemos ainda Pageboy, o livro de memórias do actor trans Elliot Page, ouvimos a música de Julie Byrne e King Krule e elogiamos os novos filmes Missão: Impossível — Ajuste de Contas: Parte 1 e Armageddon Time, de James Gray.

Boas leituras!

Siga-nos no Spotify