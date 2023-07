Finais no futebol, no ténis e na natação

O quinto título do palmarés da selecção portuguesa de Sub19 ou a 10.ª final perdida? Um destes desfechos sairá do embate de domingo, pelas 20h (RTP1), entre Portugal e Itália em La Valletta, Malta, onde decorre o Campeonato da Europa da categoria. Na fase de grupos, a equipa orientada por Joaquim Milheiro goleou os transalpinos, por 5-1, e vai procurar repetir o triunfo que alcançou não só este mês, mas também na final de 2018, que lhe valeu o troféu, graças a um 4-3 alcançado após prolongamento.

Mas há mais decisões agendadas para este fim-de-semana. No sábado, será encontrada a vencedora do torneio feminino de Wimbledon, na sequência do embate entre Marketa Vondrousova e Ons Jabeur (14h, SporTV). Um dia depois, é a vez da final masculina, a decidir entre Novak Djokovic e o vencedor da meia-final que opõe, ainda nesta sexta-feira, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Em paragens mais distantes, no Japão, decorrem os Mundiais de desportos aquáticos. Numa primeira fase, o calendário é reservado às águas abertas (Portugal compete no sábado com Angélica André e Mafalda Rosa, e no domingo com Tiago Campos e Diogo Cardoso) e à natação artística. E o arranque foi promissor, com Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves a conseguirem o apuramento para a final de dueto técnico, agendada para a manhã de domingo (11h30).

No ciclismo, o fim-de-semana terá a nata da modalidade num tête-à-tête. A Volta a França está a ser discutida entre Jonas Vingegaard, o campeão, e Tadej Pogacar, um pretendente ao trono, e vamos para o fim-de-semana com a camisola amarela presa por nove segundos, com vantagem do dinamarquês. Sábado e domingo teremos etapas de alta-montanha e, pelo que a estrada tem sugerido, Pogacar está mais forte e, portanto, mais capaz de anular e até reverter os nove segundos de desvantagem. Em dois dias, haverá seis contagens de montanha de primeira categoria e uma de categoria especial, a mais alta. Seja para Tadej ou Jonas, não haverá como esconder fraquezas.

A semana que vem arranca com o tiro de partida para o Campeonato da Europa de hóquei em patins, que assentou arraiais na cidade espanhola de Noia. Portugal entra em acção, na segunda-feira (17h30), diante da Itália, num grupo A que alberga os maiores favoritos à conquista da competição: na terça-feira o adversário é a Espanha (17h30) e na quarta-feira a França (17h30), jogos que têm transmissão na RTP. Mesmo sendo uma das potências da modalidade, a selecção portuguesa só ganhou um Europeu (2016) na última década.

No futebol português, continua a todo o vapor a preparação das equipas para a época oficial 2023-24. O Benfica volta a jogar no domingo, na Suíça, diante do Basileia (15h), o FC Porto vai enfrentar o Portimonense na quarta-feira (hora a definir), o mesmo dia em que o Sporting vai medir forças com o Genk (20h30). Na quinta e na sexta-feira, as "águias" disputam o Troféu do Algarve com o Al Nassr e o Celta de Vigo, respectivamente, tendo ambos os encontros início marcado para as 20h30.

