EUA autorizam venda de pílula anticoncepcional sem receita médica

É a primeira decisão do género no país e surge no meio de uma ofensiva antiaborto nos estados de maioria republicana. Especialistas falam numa “mudança histórica” nas comunidades mais desfavorecidas.

A autoridade do medicamento nos Estados Unidos aprovou pela primeira vez, na quinta-feira, a venda de uma pílula anticoncepcional sem necessidade de receita médica, uma recomendação antiga da comunidade médica do país e vista como essencial para prevenir a gravidez não planeada entre as classes mais desfavorecidas da população.

O medicamento em questão — com a designação comercial Opill — é uma pílula sem estrogénio e estará disponível para venda sem receita médica no início de 2024. Segundo a autoridade do medicamento (a FDA, Food and Drug Administration), a decisão "vai reduzir barreiras no acesso a métodos anticoncepcionais orais, ao eliminar a necessidade de uma consulta médica".

De acordo com os números da FDA, quase metade das mais de seis milhões de gravidezes registadas anualmente nos EUA não são planeadas, e sabe-se que este tipo de gravidez "está associada a resultados negativos na maternidade e na fase perinatal".

Entre esses resultados negativos, segundo o site da FDA, destacam-se "uma menor probabilidade de procura de cuidados de saúde pré-natais numa fase inicial da gravidez e um aumento do risco de nascimentos prematuros, com resultados adversos na saúde e no desenvolvimento das crianças".

A decisão da FDA, anunciada depois de uma análise às provas que foram exigidas à empresa farmacêutica responsável pela Opill — a Perrigo — sobre a relação entre os riscos e os benefícios para a saúde pública de uma venda sem receita médica, chega num momento em que cerca de metade dos estados norte-americanos — todos governados por maiorias do Partido Republicano — têm em vigor leis antiaborto muito restritivas, que variam, na generalidade dos casos, entre a proibição total e a ilegalização da prática a partir das seis semanas, numa fase em que muitas mulheres não sabem que estão grávidas.

Devido aos preços no acesso à saúde de qualidade nos EUA, e ao facto de os métodos anticoncepcionais orais não serem comparticipados, uma grande fatia da população — principalmente as mulheres negras e hispânicas, nas classes mais desfavorecidas — não tem como prioridade a procura de um acompanhamento médico regular, o que poderia evitar gravidezes não planeadas.

"Se for disponibilizada equitativamente — ou seja, se for comparticipada e vendida a um preço acessível —, a venda da pílula anticoncepcional sem receita médica será uma mudança histórica para as comunidades afectadas pelas desigualdades sistémicas no acesso aos cuidados de saúde", disse ao New York Times o médico Daniel Grossman, professor e especialista em saúde reprodutiva na Universidade da Califórnia.

Durante o processo de autorização da FDA, um painel de especialistas salientou os riscos existentes na toma da pílula anticoncepcional por mulheres diagnosticadas com cancro da mama, e levantou a hipótese de uma grande percentagem da população não entender as indicações inscritas na embalagem do medicamento. Segundo a agência, essas questões foram debatidas e a conclusão foi a de que os benefícios ultrapassam largamente os eventuais riscos.

"Para um indivíduo consumidor do produto, o risco é muito baixo, e quase não existente, se as indicações forem seguidas", disse Karen Murrey, a responsável da FDA para os medicamentos de venda livre. "O impacto total do potencial risco relacionado com o uso [da pílula Opill] por pessoas com cancros sensíveis à progesterona é superado por um impacto mais abrangente na saúde pública, na prevenção de um grande número de gravidezes não planeadas com todos os riscos associados."