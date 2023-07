Parar uma birra com um mergulho em água fria? Não é o melhor método, dizem psicólogos

Joana Mascarenhas é mãe de uma menina de três anos e aos seus seguidores conta, numa storie de Instagram, como resolveu as "manhas" da sua filha. A menina chorava, chegou a ter terrores nocturnos, relata, mas tudo se resolve com mergulhos na piscina ou com uma chuveirada, na banheira, a meio da noite, sempre com água fria, de farda ou de pijama vestido. A situação indignou as redes sociais com pessoas a classificarem estas acções de maus tratos. Os psicólogos Eduardo Sá e Vera Ramalho acreditam que não é assim que se resolve uma birra e propõem outras alternativas.

A influencer, que na sua conta de Instagram, onde tem 7309 seguidores — diz ser "desperate housewife", uma dona de casa desesperada, e que tanto mostra o seu closet como as actividades que faz com a sua filha, na cozinha — , revela nesta storie (tratam-se de publicações que ficam 24 horas disponíveis), que chegou ao Twitter através da conta Pide Fiction, que a filha tinha terrores nocturnos, um trauma que será por a mãe ir a um curso e a menina ficar com outras pessoas.

Pelo que vejo ainda não chegou ao twitter a indignação acerca desta "mãe" influencer no IG: joanamascarenhas88 que mergulha a filha de 3 anos para lhe parar as birras e ainda se vem gabar disso nas redes sociais.



Esta sociopata está a criar uma criança traumatizada. pic.twitter.com/WScrSGEmPV — PIDE FICTION (@PIDE_DGS) July 14, 2023

A criança chorava de noite e dizia "eu estou sozinha, não quero ficar sozinha", relata a mãe. Joana Mascarenhas explica que, em sua casa, a regra é que a menina pode ir para a cama dos pais — "desde que não nos acorde", salvaguarda. Depois de visionar a história, a primeira reacção da psicóloga Vera Ramalho é de preocupação com a criança: "A menina reclama a ausência da mãe." E, por isso, a especialista propõe que se lhe dê atenção. "A relação emocional com a criança deve ser promovida, de modo a que não sinta tanta necessidade de fazer birra", diz a especialista, que escreve regularmente no PÚBLICO, acrescentando que, aos três anos, é expectável que as crianças façam birras.

"Uma birra é uma manifestação de raiva e não é nada de trágico", declara Eduardo Sá. Uma birra é também um "medir de forças", continua o professor e Joana Mascarenhas mostra isso mesmo no vídeo, quando diz a menina, de noite, ao chorar, exigia que a mãe dormisse com ela ou que a fosse buscar junto à porta do quarto dos pais — "pega-me ao colo, leva-me", ao que a influencer comenta com os seus seguidores: "Estou a criar uma rainha? Nós não temos aristocracia em Portugal, temos de cortar o limite (sic)." Provavelmente, querendo dizer que se deve "cortar o mal pela raiz", queixando-se que a criança chorava várias vezes durante a noite.

"Quem ganhou?"

Eduardo Sá reconhece que os filhos podem medir forças com os pais, mas que cabe a estes impor os limites, caso contrário, "a criança foge para a frente", ou seja, continua a testar até onde pode ir. "Os pais têm de tomar uma atitude", mas esta não é submergir uma criança vestida em água fria, diz.

Joana Mascarenhas conta que a primeira vez que o fez foi na piscina. A menina chorou cerca de um quarto de hora e ia rastejando até a mãe a ver, esta estava numa espreguiçadeira. "Dei-lhe duas opções (para mim, não lhe disse), das duas uma, vai-se fartar de chorar e perceber que não resolve nada; ou vou-me cansar e ela vai à piscina, vai ao banho." A criança "ainda estava com a roupa da farda" vestida.

"Eu não disse nada. Peguei nela, submergi-a na piscina, até aqui [mostra o nível do pescoço], aquilo desconcentrou-a. O cérebro foi para outra coisa, estava com frio. Ao tirar o foco da birra, que ela estava a tentar ganhar — ora com quem, com uma taurina —, ela percebeu que 'caramba, se calhar a partir de agora, vou perder sempre'. Ela não faz uma birra na piscina há mais de dez semanas", garante a mãe.

"Não é razoável mergulhar uma criança. É não ter noção dos riscos e das consequências", reage Eduardo Sá. Ana e Isabel Stilwell, autoras da coluna Birras de Mãe do PÚBLICO e que, actualmente estão a fazer o podcast Birras de Verão, lembram que cabe aos pais “proteger os filhos, até da sua própria raiva". Afinal, são eles os adultos. "Quando os pais respondem a uma birra com outra birra, imaginando que o que está em causa é uma luta de poder, não só perdem a oportunidade de dar um exemplo de regulação emocional como degradam a relação", dizem.

Joana Mascarenhas repetiu o mesmo comportamento, mais recentemente, numa noite em que a menina voltou a chorar. "'Ai é?' Peguei nela, de pijama, fui para dentro da banheira, molhei-a toda com água fria. Foi um super remédio santo. Ela levou com o banho de água fria, tiramos-lhe a roupa, ficou só de fralda, embrulhei-a na toalha, deitou-se na cama e dormiu três horas... Maravilhoso", suspira a mãe, referindo que na noite seguinte, a menina dormiu até de manhã. "Portanto, ela relaxou, percebeu que não é só na piscina que não pode fazer birras porque vai ser molhada com água fria. Vai perder. Agora também percebeu que em casa pode perder. Ninguém tem de levar com os gritos de uma criança que está só a medir pilinhas, sendo que ela não tem, nem eu. Ela hoje dormiu tranquilamente", declara, satisfeita, terminando com um "quem ganhou?".

Se a mãe está convencida que foi ela que venceu, os especialistas não têm a mesma certeza. "A criança vai deixar de ter esse comportamento porque vai ter terror da mãe", analisa Eduardo Sá. "Ainda que o comportamento possa parecer 'melhorar' — o terror cala qualquer um! —, os fins não podem justificar os meios", avaliam Ana e Isabel Stilwell.

Parte final do vídeo, é revoltante. Lamento. pic.twitter.com/9IEaskyVH2 — PIDE FICTION (@PIDE_DGS) July 14, 2023

"Mães de manual"

Como se resolve uma birra? Vera Ramalho recomenda que se brinque com os filhos. "Quando esses tempos de brincadeira estiverem sedimentados, as birras reduzem bastante", diz, admitindo que as birras podem "esgotar os pais" e levá-los a ter comportamentos dos quais se possam vir a "arrepender-se, como gritar, ameaçar a criança ou até usar alguma punição física".

O que fazer para evitar chegar ao limite? A psicóloga responde que se pode "planear como agir para lidar com a birra e manter a consistência em situações semelhantes". Outra forma é "ignorar a birra até a criança acalmar, ou seja, não lhe dar atenção, mas sempre acautelando que está num local livre de perigo". Eduardo Sá diz que é preciso os pais terem uma "voz firme" e, tal como nos filmes há a técnica do "grande plano", esta também pode ser usada através do olhar, "fazer um grande plano com os olhos, de modo a que a criança tenha medo daquele olhar". Também se pode dizer: "Se tiver de me zangar, zango-me porque gosto de ti", recomenda.

A relação emocional com a criança deve ser promovida de modo a que a criança não sinta necessidade de fazer birra, reforça Vera Ramalho. O PÚBLICO contactou Joana Mascarenhas através do Instagram, mas não obteve qualquer comentário.

Autor de vários livros para pais, Eduardo Sá insurge-se com as "mães de manual", pessoas que não têm formação para falar sobre educação ou saúde mental e, mesmo assim, fazem-no publicamente, podendo prejudicar quem as vê ou ouve. Vera Ramalho lamenta que muitos influenciadores não tenham noção do impacto que podem ter. "Estas situações deixam-me preocupada com as crianças, até porque são modelos de relação desadequados que se mostram ao mundo sem qualquer crivo", afirma. Ana e Isabel Stilwell concluem: "Decididamente as redes sociais não são o lugar para expor as vulnerabilidades dos nossos filhos.”