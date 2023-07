Ler e escrever nas férias

O primeiro passo para motivar o seu filho a ler durante as férias é escolher um livro que seja do seu interesse e que desperte curiosidade.

Durantes as férias escolares é importante as crianças realizarem tarefas que impliquem leitura e escrita de forma a reforçar as aprendizagens realizadas ao longo do ano letivo.

Neste período de interrupção letiva e como as crianças estão naturalmente cansadas proponho a realização de algumas atividades lúdicas.

Estas propostas constituem uma oportunidade de explorar a leitura e a escrita de forma alternativa e produtiva, não tendo, necessariamente, de repetir as tarefas realizadas em contexto escolar.

Ter em conta os interesses das crianças

O primeiro passo para motivar o seu filho a ler durante as férias é escolher um livro que seja do seu interesse e que desperte curiosidade. Se o seu filho gosta de desporto deixe-o ler e escrever acerca do clube ou jogador preferido. Se o seu filho gosta de música pode incentivá-lo a ler as letras das suas canções preferidas e até escrever a letra para uma canção.

Construir um dicionário ilustrado

Construir um dicionário é uma ferramenta essencial para ampliar o vocabulário ortográfico conhecido pela criança. A ilustração poderá ser feita pela criança através do desenho ou com recortes de revistas e jornais. Depois de pesquisar e registar o significado de uma palavra incentive o seu filho a construir uma frase onde utilize a palavra nova. Esta tarefa de pesquisa é uma valiosa ferramenta de aprendizagem, pois ajuda a criança apropriar-se de um vocabulário diversificado.

Jogos de leitura

Pode pedir aos mais novos para escreverem algumas palavras que já conhecem num cartão, colocar os cartões dentro de um saco e agitar para baralhar as palavras. Sentados em círculo, tirar um cartão e ler a palavra. De seguida, guardar o cartão e soletrar a palavra memorizada ou separar em sílabas. Outra sugestão passa por levar o seu filho a ler uma história que já conhece para a família (avós, tios, primos, etc.). Esta tarefa ajuda a treinar a leitura em voz alta, a entoação e a expressão.

Incentive o seu filho a usar a escrita no dia a dia

Pode pedir que escreva um bilhete, um postal ou uma carta para um amigo. Pode também pedir ajuda para escrever a lista das compras ou enviar um e-mail. Estas tarefas permitem compreender a utilidade da escrita. Outra forma de trabalhar a expressão escrita poderá ser através do registo da receita de uma refeição confecionada em família. A criança tem de descrever todos os passos, recordando os utensílios e os ingredientes utilizados.

Escrever uma história a partir de uma série de palavras ou imagens

A expressão escrita pode ser trabalhada como se de um jogo se tratasse. As palavras podem ser escolhidas ao acaso ou podemos usar cartas ou dados criados para o efeito. Esta atividade pode ser auxiliada pela planificação do texto seguindo os diferentes passos (introdução, desenvolvimento e conclusão). Outra sugestão de escrita em família pode ser com a descrição ou reconto de uma atividade realizado e que querem registar para eternizar esta memória.

Entrar na personagem

Esta é uma forma de compreender quais as principais caraterísticas de cada uma das personagens de uma história e praticar as habilidades de compreensão leitora. Devemos pegar num livro que a criança conhece e fazer perguntas sobre as personagens. O seu filho pode dramatizar a sua personagem preferida imitando a voz, os movimentos, as posturas. Deixe-o dar asas à imaginação neste momento.

Durante este período é mais importante estimular a criatividade antes da perfeição. Em primeiro lugar é necessário a criança ganhar confiança e segurança para ler e escrever de forma autónoma. Para facilitar o processo de aprendizagem é imperativo que a família estimule esta tarefa em casa.

As crianças que apresentam facilidade na escrita revelam muito interesse pela leitura, pois estas andam sempre de mãos dadas. É através das histórias que as crianças adquirem as bases para começar a elaboração das próprias narrativas.

Nesta época que se quer “desacelerar” o ritmo de trabalho do ano inteiro é crucial aproveitar para passar mais tempo em família e partilhar momentos de diversão e descontração.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990