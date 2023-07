Quer escolher um bom depósito? Este artigo é para si

Actualmente, um banco de confiança com produtos de poupança atractivos e seguros é mais importante do que nunca na gestão das finanças. Devido ao aumento de preços, é muito importante ter uma gestão eficiente da poupança para aproveitar ao máximo o rendimento disponível.

Os especialistas do Openbank, o banco 100% digital do Grupo Santander, garantem: “É mais importante do que nunca manter, dentro do possível, os nossos planos de poupança, mas é ainda mais relevante escolher produtos que ofereçam uma rentabilidade atractiva e um banco que nos transmita segurança para nos ajudar no nosso propósito.”

Uma das alternativas de poupança cada vez mais procurada entre os portugueses para garantir a rentabilidade do seu dinheiro e encarar o futuro com tranquilidade são os depósitos a prazo.

O Openbank tem uma oferta para novos clientes, o Depósito Open Novos Clientes, que é actualmente um dos mais rentáveis em Portugal, com uma TANB (Taxa Anual Nominal Bruta) de 3,5% (¹)durante os primeiros 12 meses a prazo fixo, a partir de 1 € e sem montante máximo.

Quais são as vantagens? 1) Os juros geram-se a partir do primeiro dia e recebem-se após decorrerem 12 meses. 2) Este depósito não tem quaisquer custos nem comissões por liquidação antecipada. Adicionalmente, se se liquidar o depósito antes do prazo de 12 meses, devolve-se o montante investido com uma rentabilidade de 0,20% TANB. 3) É uma das formas mais seguras de poupar porque os primeiros 100.000 € por depositante em cada entidade de crédito estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos de Entidades de Crédito espanhol e porque o Openbank faz parte do Grupo Santander, um dos grupos financeiros mais sólidos do mundo. Além disso, o Openbank tem uma oferta para clientes existentes com diferentes prazos: A 24 meses com uma TANB de 3,25%

A 12 meses com uma TANB de 3,00%

A 6 meses com uma TANB de 2,51% Todos estes depósitos oferecem a possibilidade de liquidação antecipada sem comissão e com uma rentabilidade de 0,20% TANB.

Tanto se se tratar de um depósito para novos clientes como de um para clientes existentes, estas soluções proporcionam a quem poupa uma eficiência na gestão das suas poupanças, para além de segurança, com a confiança do Grupo Santander, juntamente com a flexibilidade e acessibilidade próprias de um banco 100% digital.