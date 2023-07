Pedidos de despejo aumentam mais de 20% no primeiro semestre

Nos primeiros seis meses do ano, deram entrada no Balcão Nacional de Arrendamento 1412 requerimentos de despejo, um aumento de 22% face a 2022. Lisboa e Porto concentram mais de metade deste número.

Numa altura em que as rendas continuam a aumentar a ritmo acelerado e em que as dificuldades de acesso à habitação têm vindo a agravar-se, os requerimentos de despejo estão a aumentar de forma significativa. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 1400 requerimentos de procedimento especial de despejo deram entrada no Balcão Nacional de Arrendamento (BNA), mais de metade dos quais em Lisboa e no Porto.