No Tour, a Emirates e Pogacar deram o corpo por oito segundos

A Volta a França teve dias teoricamente vazios que tiveram acção inesperada, mas, nesta sexta-feira, quando se esperava diversão, nada aconteceu.

A etapa de alta-montanha não trouxe grande luta entre os favoritos ao triunfo no Tour, com Tadej Pogacar a esperar pelos metros finais da tirada para atacar Jonas Vingegaard – não teve espaço suficiente para ganhar mais do que quatro segundos na estrada e quatro nas bonificações de ter sido o terceiro a cruzar a meta – há, agora, nove segundos a separarem Vingegaard de Pogacar.

A estratégia conservadora tem nexo pelo fim-de-semana que aí vem, com duas etapas muito duras, mas é mais discutível no sentido em que a Emirates controlou a corrida durante todo o dia, esperando-se que esse desgaste tivesse mais efeitos práticos. No fim de contas, o trabalho foi bom (valeu oito segundos), mas não foi perfeito.

Alheio a tudo isto esteve Michal Kwiatkowski, que foi o mais forte entre os fugitivos e venceu pela segunda vez no Tour, depois do triunfo em 2020.

Nada para os franceses

Nesta sexta-feira o dia era bastante óbvio: muitos quilómetros planos para a fuga poder seguir a sua vida, uma subida de média dificuldade para “aquecer” e uma subida final de dureza brutal para destruir quem não estivesse bem.

No dia da Bastilha, sempre muito apreciado em França, havia apenas três gauleses entre os 19 fugitivos, o que não sugeria altas probabilidades de triunfo local no le quatorze juillet – Quentin Pacher, Romain Bardet, Valentin Madouas, Thibaut Pinot, Clément Champoussin, Guillaume Martin e David Gaudu foram esvaziando, um por um, as expectativas dos franceses.

O grupo de fugitivos, mesmo tendo quase duas dezenas de ciclistas, não tinha nomes de primeiro nível na competência a subir, mas mesmo assim a Emirates tratou-o como uma ameaça.

Foi inesperado ver a equipa “queimar” ciclistas no controlo de uma fuga inócua, nunca deixando a vantagem subir muito dos dois minutos – provavelmente, a ideia era permitir que Pogacar pudesse não apenas lutar com Vingegaard no corpo a corpo, mas também vencer a etapa.

#TDF2023 - ??



Pogacar approaches to within 9 seconds of Jonas Vingegaard as we head into 2 hard mountain stages!



GC TOP 10#DomestiqueLive pic.twitter.com/5tq7FuRa9D — Domestique (@Domestique___) July 14, 2023

A questão é se valeria a pena perseguir intensamente uma fuga irrelevante – e queimar domestiques – antes de um fim-de-semana com mais duas tiradas muito duras. Talvez a resposta a esta questão tenha acabado por espoletar a marcha-atrás no plano, com o ritmo da Emirates a baixar e a fuga a entrar na subida ao Grand Colombier com cerca de quatro minutos para uma fuga que, nesta fase, tinha Kwiatkowski à frente dos restantes, num esforço a solo.

A diferença para o polaco foi caindo aos poucos e era de mais de dois minutos a cinco quilómetros da meta, o que sugeria que a estratégia da Emirates poderia ter falhado no sentido de Pogacar poder vencer a etapa. Estava de pé, ainda assim, a meta mais relevante, que era a de poder atacar Vingegaard.

A aceleração do esloveno só surgiu, ainda assim, a poucos metros da meta e, por explosiva que tenha sido, e foi, dificilmente seria suficiente para provocar uma quebra grande em Vingegaard. Foram quatro segundos, mas poderiam ter sido mais.

Neste sábado há mais montanha – resta saber se as pequenas fragilidades de Vingegaard vão tornar-se maiores e se o esforço da Emirates deixará Pogacar sem ajuda relevante.