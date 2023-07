Mundiais de natação: Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves na final de dueto técnico

Atletas do Gesloures conseguiram o 11.º posto entre as 38 duplas em competição em Fukuoka, no Japão.

As portuguesas Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves qualificaram-se nesta sexta-feira para a final de dueto técnico em natação artística, nos Mundiais de desportos aquáticos, que decorrem em Fukuoka, no Japão.

Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves, ambas do Gesloures, asseguraram nas eliminatórias uma das 12 vagas para a final, ao conquistarem 217.5866 pontos, que lhes valeu o 11.º posto entre as 38 duplas em competição.

No ano passado, Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves já tinham assegurado a melhor classificação de sempre da natação artística lusa na competição, com o 16.º lugar no dueto técnico, nos Mundiais disputados em Budapeste.

Em 2019, nos Mundiais disputados em Gwangju, na Coreia do Sul, o dueto português concluiu a prova na 31.ª posição e, em Maio passado, obteve o 14.º lugar nos Europeus, a melhor classificação de sempre em provas internacionais.

As chinesas Liuyi Wang e Qianyi Wang terminaram nesta sexta-feira as eliminatórias no primeiro lugar, com 280.3334 pontos.

A final da competição de dueto técnico está marcada para domingo, a partir das 11h30 (horas em Lisboa), sendo que a dupla nacional de natação artística vai ainda disputar as eliminatórias de dueto livre, na terça-feira, à 1h00.