John Black Wolf & The Bandits estreiam uma canção contra a violência doméstica

Estreou-se em 2019, assinando John Black Wolf num álbum homónimo. Dois anos depois, lançava um novo álbum, já como John Black Wolf & The Bandits, Until the Dark is Gone (2021), numa formação onde, além dele, na voz e guitarras (John Black Wolf é o alter-ego do músico portuense Diogo Lima), alinhavam Filipa Guedes, Joana Rodrigues (vozes e percussão), Bruno Cruz (guitarra), Nuno Ferreira (bateria), Vasco Pereira (baixo). O tema agora em estreia, Breaking along the way, apresenta-se como uma canção “que confronta a dura realidade da violência doméstica”, amplificando “as vozes dos sobreviventes, lançando luz sobre as suas lutas e incutindo esperança numa mudança.” E deixa esta mensagem, no texto que acompanha o videoclipe agora em estreia,: “Que este poderoso hino seja um catalisador para romper o silêncio e capacitar aqueles afectados pela violência doméstica.”