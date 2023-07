Sexta na TV: um Verão apaixonado e Boa Sorte, Leo Grande

Há ainda Stealth - Ameaça Silenciosa, Superior, Trolls e Peter O’Toole: Along the Sky Road to Aqaba.

CINEMA

Boa Sorte, Leo Grande

TVCine Top, 21h30

Nancy Stokes (Emma Thompson) é viúva e acabou de se reformar. Apesar de se sentir agradada com a sua existência, há algo que sente ter-lhe faltado: uma vida sexual satisfatória. Agora que não tem contas a ajustar com ninguém, decide vivenciar uma noite de sexo para se sentir verdadeiramente plena. Para isso, reserva um quarto de hotel e contrata um profissional à altura das circunstâncias. É assim que conhece Leo Grande (Daryl McCormack), um jovem que, para além de talentoso na sua arte, é atencioso e gentil na forma como a ensina a libertar-se dos preconceitos. Entre estes dois desconhecidos surge uma ligação inesperada com total entendimento e aprendizagem, algo que se vai revelar extraordinariamente libertador. Estreada no Festival de Cinema de Sundance (EUA), uma comédia realizada pela australiana Sophie Hyde (52 Tuesdays, Animals), segundo um argumento original de Katy Brand.

Stealth - Ameaça Silenciosa

AXN, 22h

Os pilotos da Marinha Ben Gannon, Kara Wade e Henry Purcell fazem parte de uma equipa de elite de pilotos de caças. Mas quando o comandante lhes apresenta o novo companheiro de voo - um caça de combate aéreo tripulado por inteligência artificial -, os pilotos ficam apreensivos com o parceiro não humano. Na primeira missão conjunta, contudo, a nova "companhia" da equipa revela-se uma ajuda formidável. Mas no regresso, o caça é atingido por um relâmpago. Aparentemente o sistema não foi afectado, mas na missão seguinte o cérebro artificial do caça deixa de obedecer e vira-se contra os seus companheiros humanos, pondo em risco a estabilidade do mundo e ameaçando desencadear uma guerra nuclear.

Superior

RTP2, 22h59

Duas gémeas idênticas, duas vidas separadas. Um clássico dramatúrgico ao qual a realizadora norte-americana Erin Vassilopoulos dá a sua interpretação. Vivian está na terra onde cresceu e é uma dona de casa com a vida a desmoronar. Eis que volta a entrar em cena Marian, a sua irmã gémea, com quem não fala há seis anos. Marian vem em busca de segurança e talvez de uma reconciliação. Mas o seu passado assombrado pode vir a macular a vida de ambas.

SÉRIE

O Verão em Que Me Apaixonei

Prime Video, streaming

Estreia a segunda temporada de O Verão em Que Me Apaixonei, protagonizada por Lola Tung,Christopher Briney e Gavin Casalegno, com três novos episódios (seguindo-se um novo episódio a cada sexta-feira, até 18 de Agosto). Cousins Beach sempre foi um refúgio de Verão e agora é um lugar transformado pelos sentimentos: Conrad e Jeremiah lutam pelo coração de Belly, que tem as suas preocupações viradas para Susannah, cujo cancro regressou. A missão do Verão é proteger a casa de Susannah de um visitante surpresa e decidir o que quer realmente o seu coração. Esta série surge a partir do universo da autora Jenny Han, responsável também por A Todos os Rapazes que Amei (o primeiro de um trilogia de sucesso que se transformou em filme da Netflix, e que deu lugar a sequelas).

DOCUMENTÁRIO

Peter O’Toole: Along the Sky Road to Aqaba

TVCine Edition, 22h

Continuação do especial Bastidores do Espectáculo, que desta vez traz um documentário sobre o icónico actor Peter O’Toole estruturado em quatro actos. Cada um é apresentado com uma citação do próprio, sendo a partir das suas próprias palavras que embarcamos na viagem da sua vida. O filme de Jim Sheridan inclui centenas de horas de imagens de arquivo, abordando temas como o alcoolismo, a relação do actor com as mulheres ou a sua crença no socialismo. Inclui também participações de Kenneth Branagh, Brian Cox, Anthony Hopkins, Derek Jacobi e Stephen Fry, entre outros.

INFANTIL

Trolls (VP)

Panda, 8h

Os trolls são pequenas e doces criaturas. A sua alegria é demonstrada em cantigas, danças e abraços incessantes. Mas têm outra característica: um sabor delicioso. São por isso muito apreciados pelos bergens, os seus antípodas em termos de beleza, tamanho e sentido de humor. É neste contexto que Poppy se vê obrigada a salvar a sua tribo das garras dos seus inimigos. Um filme de animação computorizada, em ritmo de musical, que dá vida aos famosos "trolls da sorte", bonecos criados pelo lenhador dinamarquês Thomas Dam (1909-1986).