Da passadeira vermelha aos piquetes de greve: uma antevisão de Hollywood sem actores

O momento é histórico, embora o presidente da Disney, Bob Iger, o considere próximo do histérico — a greve dos actores de Hollywood, que vem juntar-se à paralisação dos guionistas em vigor desde 1 de Maio, é desde esta manhã (meia-noite em Los Angeles) uma realidade com efeitos muito práticos e muito imediatos. Festivais cruciais na contagem decrescente para os Óscares como o de Veneza, estreias de grandes filmes como Oppenheimer ou Barbie, e séries que já cambaleavam perante a ausência dos seus guionistas ficam agora sem estrelas e intérpretes. Os espectadores vão sentir as consequências em breve, as estrelas vão trocar a passadeira vermelha pelos piquetes. Menos no mundo de A Guerra dos Tronos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt