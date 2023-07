An Yu: “A China encontra-se num momento de confusão na sua identidade”

O pai serve à filha uma tigela de arroz e porco assado. Jia Jia é uma recém-viúva, cresceu longe dele, criaram distâncias. O sabor daquele prato instiga memórias e acentua tensões num dos momentos mais dramáticos do romance de estreia de An Yu, chinesa de Pequim, educada em Nova Iorque e Paris. Chama-se Porco Assado, fala das tensões sociais na China cosmopolita, do papel da mulher, da arte, do amor falhado, da busca de uma espécie de mito fundador num mundo paralelo a partir da morte misteriosa de um homem de negócios, o marido de Jia Jia. Irónico, melancólico, onírico, realista, escrito numa linguagem despojada de efeitos, revelou um nome com referências na cultura tradicional e no mundo mais urbano, capaz de criar a sua própria estranheza, e com paralelismos com Han Kang, tailandesa vencedora do Booker.

