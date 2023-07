Vice e Buzzfeed News. O acidente fatal das plataformas digitais da moda

A Vice e Buzzfeed News foram durante anos o exemplo maior para a indústria do jornalismo digital. Mas os últimos meses mostraram que o sucesso do negócio não era assim tão certo.

Vídeos com gatinhos no meio de notícias, vestidos de que ninguém realmente sabe a cor ou documentários que cruzam informação com entretenimento — esta foi, durante anos, a receita de duas das empresas de informação mais famosas da Internet: a Vice e a Buzzfeed News. Voando nas asas do Facebook ou do YouTube, estas empresas foram modelo de negócios para muitas outras e encaradas como o futuro do jornalismo. Só que não! Este ano, as duas companhias demonstraram a fragilidade dos negócios assentes em conteúdos virais e no tráfego. A Vice declarou falência e a BuzzFeed News acabou com a secção de informação.