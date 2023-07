P24. PSD financiou actividades internas com dinheiro público. É caso único na AR?

Neste episódio, conversamos com Leonete Botelho, editora de Política do PÚBLICO.

A casa do ex-presidente do PSD Rui Rio foi alvo de buscas da Polícia Judiciária, na manhã de quarta-feira. Também as residências de alguns funcionários do partido e a sede do PSD em Lisboa e no Porto receberam visitas da PJ.

O deputado Hugo Carneiro, que foi secretário-geral adjunto do PSD, é um dos alvos, uma vez que foi responsável pelas contas do partido durante a liderança de Rui Rio, tendo sido nomeado mandatário financeiro nacional das eleições autárquicas de 2021.

O caso remonta a 2018, quando Rui Rio era líder do PSD. Em causa está o facto de terem sido pagos ordenados a funcionários do PSD com recurso a verbas da Assembleia da República, que seriam exclusivamente destinadas a cargos de assessoria dos grupos parlamentares.

Rui Rio não nega essas práticas dentro do PSD, defende antes que “os pagamentos não são ilícitos” e sublinha: “isto são os partidos todos, porquê o PSD?”

Neste episódio, conversamos com Leonete Botelho, editora de política do PÚBLICO, que confirma que a prática não é exclusiva do PSD. "Todos os partidos o fazem, toda a gente sabe. É uma prática reiterada".

