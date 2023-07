Parlamento fixa regresso de debates quinzenais e voto dos deputados à distância

Revisão do regimento da Assembleia da República será votada esta sexta-feira no grupo de trabalho, permitindo que as novas regras se apliquem a partir de Setembro.

Os deputados vão poder votar à distância e de forma antecipada em "casos excepcionais", de acordo com uma proposta de alteração ao regimento da Assembleia da República, que deverá ser aprovada. A proposta consta de um texto comum, elaborado a partir de várias propostas dos partidos, e foi debatida esta quinta-feira de manhã no grupo de trabalho sobre a revisão do regimento. Numa segunda reunião, à tarde, ficou fechado o regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, embora os deputados passem a ter um número limite de réplicas em cada intervenção.