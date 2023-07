JMJ e laicidade

Caros concidadãos Eurico de Carvalho e Vítor Colaço, os vossos textos [na edição de ontem] são correctos e muitos concordarão com eles mesmo que não o expressem. O argumento de que as mais-valias ficarão é contrariado, por exemplo, pela deslocalização total do terminal da Bobadela, com custos para a economia (podia ser parcial sem prejudicar o usufruto da margem), pelo impacto negativo dos cortes do IC30 por razões de segurança e das limitações do trânsito pela cidade, também com custos, em suma, pela promiscuidade que contraria o artigo 13.º da CRP: "Ninguém pode ser privilegiado... em razão de... religião." O episódio triste do memorial não ser "a forma mais feliz" vem agravar a questão.

Fernando Santos e Silva, Lisboa

Está-nos no sangue

Foi pena que os seus autores tivessem vindo clarificar o objectivo do cartoon. Como refere João Miguel Tavares, é irrelevante. Mas a dizerem algo, teria sido mais interessante que tivessem dito: sim, é sobre a polícia francesa; sim, é sobre a polícia portuguesa; sim, é, mesmo que metaforicamente, sobre nós todos, branquelas privilegiados, que podemos andar tranquilamente na rua, a qualquer hora, sem causar arritmias a ninguém, muito menos, deus nosso senhor nos livre, a agentes da autoridade, e que mais vezes do que devíamos "disparamos" em função das cores das peles dos outros.

Altura para reler a notável entrevista que João Pedro George deu ao PÚBLICO no dia 2 de Junho. Está-nos no sangue. Mas temos de o combater, individual e socialmente, e uma forma de o fazer é através da sátira, brilhantemente concretizada no cartoon em causa.

João Silva, Lisboa

Milan Kundera

Quando tanto se fala em derrubar muros ideológicos, evocar Milan Kundera é palmilhar o caminho da luta pela liberdade e democracia. Muitos dos que hoje se levantam contra a Rússia, quando Milan Kundera iniciava a luta contra o totalitarismo soviético na então Checoslováquia, comiam do prato soviético. Hoje, são indefectíveis apoiantes da continuidade da guerra Ucrânia-Rússia, como se fosse difícil opinar sentados no sofá. "Se a Revolução Francesa se repetisse eternamente, a historiografia francesa orgulhar-se-ia com certeza menos do seu Robespierre”, escreveu Milan Kundera em A Insustentável Leveza do Ser. Em Um Ocidente Sequestrado, a premonição sobre a evolução política da Europa Central foi certeira.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

O mundo necessita de paz

O mundo está assustadoramente mais injusto, desigual e, sobretudo, inseguro. A paz é seguramente o maior imperativo dos nossos dias. Sem ela, tudo se torna mais difícil. A mobilização pela defesa da paz em todo o mundo, assegurando os direitos dos povos à paz, à segurança e à cooperação, é uma aspiração de todos e de cada um de nós. Parar a confrontação e a guerra, seja na Palestina, no Sudão, na Síria, no Iémen, na Ucrânia, ou noutras partes do globo, com as trágicas consequências e os sérios perigos que comportam. Torna-se urgente travar a escalada belicista que se tem verificado na Europa e noutras partes do mundo, desrespeitando o direito que os povos têm à paz, ao desenvolvimento e à soberania.

As sanções impostas aos povos, atingindo duramente as suas condições de vida, enquanto as multinacionais do armamento, da energia, da alimentação e da distribuição acumulam lucros escandalosos, deverão ser eliminadas. Importa abrir espaço à diplomacia e à solução política dos conflitos, rejeitando a ameaça do uso da força nas relações internacionais, para que a paz e cooperação se sobreponham às políticas de ingerência, militarismo e guerra. O mundo necessita de que a solidariedade e amizade entre todos os povos sejam promovidas, defendendo o seu direito à paz, condição essencial e fundamental para o desenvolvimento, a justiça e o progresso social, e para o bem-estar de toda a humanidade.

Alfredo Fernandes, Rio Tinto

Conseguirá António Costa condenar a corrupção?

Sempre que António Costa tem de responder a uma pergunta relacionada com a corrupção, foge, foge como o diabo da cruz. Por que razão agirá assim António Costa dado que devia saber, e para tal bastava ler as recentes sondagens, que o combate à corrupção é uma preocupação para os portugueses? António Costa não deve continuar, ainda que indirectamente e por omissão, a considerar a corrupção uma coisa menor. Porque será que não consegue condenar os membros do Governo envolvidos em casos de corrupção com o recentemente revelado no Ministério da Defesa?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora