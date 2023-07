Esta semana, o Azul esteve em Estrasburgo para a última sessão plenária do Parlamento Europeu antes das férias. Acompanhámos in loco a votação da Lei do Restauro da Natureza, que passou com 336 votos a favor, 300 contra e 13 abstenções, depois de serem também aprovadas várias emendas que retiraram parte da sua capacidade transformadora.

Já aqui falámos sobre o bloqueio dos grupos de direita a esta lei, proposta pela Comissão Europeia para restaurar 20% dos ecossistemas degradados até 2030 (actualmente, 80% dos habitats na UE estão em mau estado). O Conselho da UE, onde se reúnem ministros dos diferentes países e que vai agora negociar com o Parlamento, aprovou a sua posição que já retirava grande parte da ambição da Comissão. Agora, a posição do PE segue despida de ainda mais medidas importantes, como já nos começam a avisar os vários cientistas que prontamente enviaram ao Azul artigos de opinião sobre esta votação.

Uma das grandes perdas foi a supressão por completo do Artigo 9, relativo à gestão de áreas agrícolas, que deixa assim o Parlamento sem argumentos para exigir o restauro de áreas húmidas ou indicadores que comprovem a saúde dos solos agrícolas. Alguns eurodeputados portugueses, apoiados pelo grupo do PPE, também insistiram em retirar do Artigo 10, sobre florestas, a obrigação de conservar a madeira morta – que, como nos escreveram vários cientistas, não significa necessariamente madeira seca (como alegam os eurodeputados do PSD), mas antes uma fonte de biodiversidade.

Agora, a proposta segue para o chamado "trílogo", onde o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia (actualmente sob a liderança da presidência espanhola) chegarão a um acordo com a Comissão Europeia sobre a versão final da lei. Esta negociação será algo insólita, tendo em conta que o Parlamento, normalmente mais "para a frente", vai ser mais conservador do que o Conselho.

Será importante a pressão da sociedade civil sobre os negociadores para que pelo menos algumas partes das propostas possam ser melhoradas e para que a lei possa, de facto, ser eficaz. Parte desse trabalho passará por desmontar uma narrativa, em larga medida falsa, que tem sido cada vez mais instrumentalizada politicamente: a de que o cuidado com a natureza está a prejudicar a agricultura.

Ora, como lemos em tantos relatórios científicos (incluindo os do IPCC), nada é mais errado. As alterações climáticas estão a tornar a produção agrícola cada vez mais incerta. A degradação dos solos, em curso em particular na agricultura intensiva e na que recorre a uma utilização pouco sustentável de pesticidas, é também uma ameaça à segurança alimentar. Ao não recuperarmos os diferentes ecossistemas, o agravamento da crise de biodiversidade vai sentir-se na agricultura, porque está mesmo tudo ligado. E os agricultores que trabalham as suas terras com esmero sabem bem que assim o é.

A solução perante esta narrativa de que há uma suposta incompatibilidade da produção agrícola com a conservação da natureza terá de passar por mais diálogo, mais participação, mais factos, mais ciência. E, perante a ameaça política da apropriação populista, é também importante que todos – políticos, organizações e cidadãos em geral – procuremos dialogar verdadeiramente com agricultores, silvicultores ou pescadores, que tantas vezes se sentem esquecidos pela política e pelos activismos dos centros urbanos.