Joe Biden garante “compromisso inabalável” dos EUA com a NATO

O Presidente dos Estados Unidos concluiu a sua viagem à Europa com uma deslocação à Finlândia, onde reuniu com o Presidente, o primeiro-ministro e com responsáveis políticos da Suécia, Noruega, Dinamarca e Islândia. Em Helsínquia, Joe Biden garantiu que “os Estados Unidos estão comprometidos com a NATO, comprometidos com a Finlândia e este é um compromisso inabalável”.

Há cinco anos, a capital finlandesa foi palco de um encontro entre o então Presidente americano Donald Trump e o Presidente russo, Vladimir Putin, e a reunião mantém-se viva na memória dos finlandeses. Questionado pelos jornalistas sobre se as eleições presidenciais de 2024 não poderão abalar o compromisso dos Estados Unidos com a NATO, Biden respondeu várias vezes que a continuidade americana na Aliança está “absolutamente garantida”.

Durante a sua presidência, Trump acusou repetidamente os aliados de não investirem o suficiente na NATO e chegou a ameaçar retirar os EUA da organização. “Existe um apoio [à NATO] esmagador entre o povo americano, um apoio esmagador entre os membros do Congresso [e] nos dois partidos, não obstante haver alguns elementos extremos num partido. Vamos manter-nos juntos”, afirmou Biden.

A Finlândia é o mais recente membro do clube e participou na sua primeira cimeira da NATO esta semana, em Vílnius. “Esta é uma nova era na política de segurança finlandesa”, disse o Presidente do país, Sauli Niinistö, mostrando-se disponível para que seja instalada uma base militar da Aliança Atlântica na Finlândia.