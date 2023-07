Governo brasileiro extingue programa de escolas cívico-militares

O Governo brasileiro vai extinguir o programa de escolas cívico-militares que era uma das bandeiras do anterior Presidente, Jair Bolsonaro, mas que era alvo de críticas de especialistas em educação. No entanto, vários estados, incluindo São Paulo, já anunciaram que pretendem dar continuidade ao projecto nos seus territórios.

A decisão não é uma surpresa. Durante a campanha eleitoral, Lula da Silva já se tinha posicionado contra a ideia de haver presença de militares das Forças Armadas nos estabelecimentos escolares do sistema público de ensino.

Mas esta quarta-feira, o Ministério da Educação publicou o decreto que formaliza a extinção deste modelo até ao final do ano lectivo. Para justificar a decisão, o ministério liderado por Camilo Santana cita um estudo que aponta várias críticas às escolas cívico-militares, nomeadamente pelo investimento elevado no pagamento aos militares destacados para as escolas e por considerar que as funções que exercem nos estabelecimentos extravasam as suas competências.

Apesar de haver experiências deste tipo no Brasil pelo menos desde 2015, foi com o Governo de Bolsonaro que a entrada de militares no ensino se intensificou. O programa previa a inclusão de um grupo de militares, geralmente na reserva, em escolas públicas do Ensino Fundamental (equivalente ao Terceiro Ciclo do Ensino Básico em Portugal) que se dedicavam a resolver problemas disciplinares, mas sem interferência na componente curricular dos estabelecimentos.

O projecto teve uma incidência muito reduzida, tendo em conta o vasto universo do ensino público brasileiro. Pouco mais de 200 estabelecimentos aderiram ao programa das escolas cívico-militares, o que equivale a 0,1% das escolas do país, segundo dados do Ministério da Educação. No entanto, a verba investida só no ano passado na implementação desta iniciativa ascendeu a 64 milhões de reais (cerca de 12 milhões de euros), de acordo com a imprensa brasileira.

A extinção decretada pelo Governo não significa, no entanto, o fim do modelo das escolas cívico-militares. Com a decisão, o projecto deixa de contar com apoio federal, mas como no Brasil muitas das competências da área da educação estão nas mãos dos estados e dos municípios cada território tem autonomia para manter este sistema ou até ampliá-lo.

É isso que vários governadores já prometeram fazer, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que logo após a divulgação do decreto do Ministério da Educação publicou um comunicado em que se comprometeu a aumentar a oferta deste tipo de estabelecimentos. Freitas é um dos principais aliados de Bolsonaro e foi oficial do Exército.

Os governadores do Distrito Federal e do Paraná, ambos apoiantes do ex-Presidente, também garantiram que vão continuar a apoiar o modelo das escolas cívico-militares.

A generalidade dos especialistas em educação considera que a inclusão de militares nas escolas públicas pouco faz para resolver indisciplina escolar. A presidente do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), Anna Altenfelder, reconhecia no ano passado ao PÚBLICO, a existência de um “desafio de questões de disciplina e de violência nas escolas” brasileiras, mas não acreditava que “importar uma disciplina e uma lógica militar para a escola venha a resolver a questão”.